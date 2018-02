Odborníčka varuje, stiahnuté svaly majú už aj deti! Ako im môžete pomôcť?

Podľa podiatričky Denisy Mertl stiahnuté svaly často prekvapia deti už v predškolskom veku. Postačia však malé zmeny, aby sa správne natiahli. Pomôže im aj klasická detská hra.

Skrýva sa za tým nedostatok prirodzeného pohybu i nadmerné množstvo krúžkov. Ráno rodičia naložia deti do auta, odvezú ich do školy či do škôlky, popoludní ich odvezú na krúžok a domov. Tam si sadnú, učia sa, pozrú si televíziu alebo zahrajú počítačovú hru a idú spať.

Čoraz viac tínedžerov má nadváhu. Čo s tým?

„Vytrácajú sa prirodzené pohybové schémy, ako pešia chôdza, hra na preliezačkách. Mnohé krúžky sú navyše založené na jednostrannej záťaži. Deti tam dobehnú neskoro, lebo cestou bola zápcha, zmeškajú rozcvičku, prípadne tréner do hodiny strečing ani nezaradí,“ približuje prípady z praxe podiatrička BSc (Hons) Denisa Mertl, MChS.

Prechádzajte sa

„Ak si deti nenatiahnu svaly, nemajú ako relaxovať. Každý krúžok by sa mal končiť aspoň desaťminútovou upokojujúcou pasážou. Počas nej sa spomalí tep a deti si ponaťahujú svaly," vysvetľuje odborníčka. „Potom majú deti poskracované svaly a sú vykrivené. Hlavné svalové skupiny sa spevňujú najmä pri základných pohyboch ako chôdza, bicyklovanie. Niekedy je dlhšia prechádzka hodnotnejšia než tri druhy krúžkov.“ Aspoň cez víkend si naplánujte pravidelné prechádzky a spoločne sa prejdite vždy, keď je to možné. Veľkú výhodu majú domácnosti so psom, tam je pravidelná prechádzka nutnosť.

Živý liek: Domáci miláčik prináša šťastie aj zdravie

Zanevrieť nemusíte ani na krúžky. Pre mladšie deti sú vhodnejšie tie, ktoré sa zameriavajú na všeobecnú pohybovú prípravu, ako základy atletiky, gymnastiky, ale aj úvod do baletu. Vždy sa informujte u trénerov, ako vyzerá postupnosť športovej hodiny vášho dieťaťa. Otvorené hodiny pre rodičov sa postupne stávajú samozrejmosťou.

Čítajte aj: Aj vaše dieťa je viac doma ako v škôlke? Posilnite mu imunitu

VIDEO s fyzioterapeutkou: Cvik ako prevencia plochých nôh

Radí pediater: Prekurovanie škodí. Koľko stupňov má byť v detskej izbe?