Parazity a exkrementy na pieskovisku? Rodičia, všímajte si, v čom sa vaše deti hrajú

Pri návšteve ihriska skontrolujte jeho čistotu a bezpečnosť. Hra v piesku totiž okrem zábavy prináša aj riziko rôznych infekčných chorôb.

Deti piesok jednoducho milujú. Predtým však, ako ich necháte sa v ňom hrať, skontrolujte, v akom je stave. Opatrnosť je vždy na mieste, pretože kontaminovaný piesok môže deťom spôsobiť rôzne nepríjemné parazitické a vírusové choroby. Čo si všímať pred vstupom do pieskoviska a čomu sa vyhnúť?

Čítajte aj: Najčastejšie choroby v detskom kolektíve

Všetko do úst

Malé deti nemajú dostatočne vyvinutý imunitný systém, preto sú náchylnejšie na získanie rôznych infekčných chorôb. Okrem toho radi a často strkajú do úst ruky, hračky a rôzne predmety, čo je ideálny spôsob na šírenie nákazy. Pri hre na pieskovisku sa takýmto spôsobom dostáva do úst aj piesok spolu s nečistotami. A tomu by ste ak ste rodič mali zabrániť.

„ Dieťa sa môže na pieskovisku nakaziť rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami. Najčastejšie sa vyskytujúcim parazitom je mrľa detská. Pozor si treba dať aj na infekciu pásomnicou detskou, ohrozené sú aj hlístou detskou, škrkavkou detskou, psou či mačacou. Rizikom je i parazit Toxoplazma gondii, ktorý vyvoláva toxoplazmózu,” upozorňuje Odbor hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva SR.

Aj vaše dieťa je viac doma ako v škôlke? Posilnite mu imunitu

Zbystrite zrak

V prvom rade ešte predtým, než deťom dovolíte ísť na pieskovisko, skontrolujte, či sa v ňom niečo podozrivé nenachádza. „ Bezpečnosť pieskoviska možno odhadnúť na základe jeho celkového stavu. Všímajte si oplotenie ihriska, obruby pieskoviska a či je na noc piesok prekrytý. Voľným okom môžete vidieť len hrubé znečistenie piesku, napríklad skaly, rozbité sklo, injekčné striekačky, plechovky s ostrými hranami, zvieracie exkrementy,” píše Úrad verejného zdravotníctva SR.

Ak zistíte, že piesok je znečistený alebo sa v ňom nachádzajú nebezpečné predmety, máte od správcu alebo prevádzkovateľa právo žiadať jeho vyčistenie alebo výmenu. Ak vám na oprávnený podnet nevyhovie, môže dostať pokutu do výšky stoviek až tisícok eur.

Kontroly našli

Aké najčastejšie nedostatky zistili hygienici počas vlaňajších kontrol pieskovísk? Najčastejšie bývajú pieskoviská znečistené nečistotami v podobe úlomkov skla, dreva, injekčných striekačiek a exkrementov voľne žijúcich zvierat, z ktorých hrozí infekcia parazitmi ako toxokaróza, toxoplazmóza. V niekoľkých prípadoch za minulý rok našli aj prípady výskytu salmonely na pieskoviskách.

Prekonali ste toxoplazmózu? Možno o tom ani neviete

Dôležitá hra

Hoci pieskovisko predstavuje pre deti určité zdravotné riziko, nie je vhodné im jeho návštevu zakazovať. Hra v útlom detskom veku je prirodzený spôsob, ako si vypestovať sociálne návyky medzi rovesníkmi a rozvíjať jemnú motoriku. „ Potrebná je výchova detí k základným hygienickým návykom, to je nevkladanie si rúk do úst pri hre, umývanie rúk pred jedlom a po každom opustení ihriska. Neodporúčame, aby rodič podával dieťaťu počas hry v piesku jedlo. Dôležité je tiež upozorňovať majiteľov psov a mačiek na pravidelné odčervovanie a očkovanie ako aj na zabránenie vstupu voľne pobehujúcich zvierat do pieskoviska,” uvádza Úradu verejného zdravotníctva SR.

Môže vás zaujímať: