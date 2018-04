Plač, vrackanie, zápaly u bábätka. TIP na spoločný spúšťač

Častejšie vracanie trápi viac ako polovicu dojčiat. Len u pol percenta je to choroba.

Len ste sa prejedli, či je to horšie? Táto choroba môže viesť k rakovine

Ak spolu s odgrgnutím po kŕmení vyvracia bábätko časť mlieka nie viac ako trikrát za deň, býva pokojné a prospieva, niet sa čoho báť. Svalovina horného žalúdočného zvierača ešte nie je dostatočne vyvinutá. Najneskôr do osemnásteho mesiaca by to malo prejsť.

Sledujte:

Kedy to nie je normálne?

No...„Asi u pol percenta detí pretrváva reflux aj potom. Ide zvyčajne o vrodenú poruchu zvierača, ktorá môže pretrvávať až do dospelosti,“ hovorí pediatrička MUDr. Monika Antošová. Na to, že ide o chorobu, vás môže upozorniť častejšie slinenie, bábätko prehĺta aj hodinu po jedle, pri pití plače a odťahuje sa od prsníka, horšie prospieva, má dýchacie problémy a opakované zápaly dýchacích ciest.

Keď detské bruško bolí. Pozor aj na kvasinky a parazity!

Do zvisla

Dieťaťu pomôžete, ak ho budete kŕmiť vo zvislej polohe, takto mu doprajte aj dostatok času na odgrgnutie. Ukladajte ho do postieľky s matracom zvýšenom o 30 stupňov na mieste hlávky, do autosedačky alebo do kresielka, nikdy nie na bruško. Kŕmte ho častejšie a v menších dávkach. V lekárni dostanete antirefluxný prípavok z vlákniny, ktorý zahustí obsah žalúdka, čo zmierni jeho spätný chod. Ak nedojčíte, v lekárni kúpite špeciálne antirefluxné dojčenské mlieko. Pri zavádzaní príkrmov môžete bábätko najprv zasýtiť tuhým pokrmom, až potom mliekom.

Čítajte aj:

Reflux