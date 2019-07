Plánujete exotiku s drobcom? Najmä bezpečne! Tieto infekčné choroby si deti priviezli domov

Aby sa vysnívaná dovolenka nezmenila na nočnú moru, pri výbere hrá hlavnú úlohu nielen bezpečnosť destinácie, ale aj vek dieťaťa.

Cestovné kancelárie sa predbiehajú v last minute ponukách, na zahraničný pobyt v najrôznejších krajinách však lákajú tiež lacné letenky a zdieľané ubytovania za zlomkové ceny. Zajednať si dovolenku v najrôznejších destináciách je tak ľahšie než kedykoľvek predtým a láka i rodiny s najmenšími deťmi. Prečo by aj nie, keď mnohé letecké spoločnosti umožňujú letieť už niekoľko dňovým bábätkám, pričom deti do dvoch rokoch cestujú bezplatne.

K moru s deťmi? TOTO si nezabudnite pribaliť do cestovnej lekárničky!

Najmä opatrnosť

Odborníci však rodičov varujú, aby boli pri výbere destinácie opatrní. Pre deti mladšie ako dva roky je dlhá cesta lietadlom náročná a to najmä z dôvodu krehkej detskej imunity. Hoci môže drobec zvládať let dobre, odporúča sa s ním letieť minimálne po prvom očkovaní. No aj tu treba dobre zvážiť, na akú dlhú trasu sa vyberiete. Deťom od 6 mesiacov do 2 rokov sa odporúčajú len krátke lety po Európe.

„Pri starších deťoch by už nemali byť cestovné obmedzenia, odporúča sa však cestovať so zaočkovaným dieťaťom vzhľadom na vek podľa očkovacieho kalendára. V prípade ciest do exotických krajín by dieťa malo byť zaočkované aj proti ochoreniam, proti ktorým existuje odporúčané očkovanie,“ uvádza na svojej stránke Úrad verejného zdravotníctva SR.

Číhajú na deti

Zahraničnú cestu s bábätkom treba zvážiť i z ďalších dôvodov. Malému dieťaťu môže prekážať dlhý let, klimatizácia, teplotné výkyvy, zmena prostredia, ale aj odlišná kvalita jedla a vody. Problémom sú tiež infekčné ochorenia, ktoré si z dovolenky môžu priniesť dospelí, ale tiež deti. Úrad verejného zdravotníctva SR uvádza, že sa minulý rok nakazilo infekčnými chorobami počas dovolenky v zahraničí až päť desiatok detí. Ide o ochorenia ako je salmonelóza, infekcie spôsobené baktériou E.coli, vírusová hepatitída A, kampylobakteriálna enteritída a hnačky infekčného pôvodu.

Leto je pre drobcov najnebezpečnejšie. TOP zásady, aby sa vyhli vážnym úrazom

Cestujte bezpečne

Letieť preto na dovolenku s malým dieťaťom môže byť riskantné. Rodičia však nemusia prepadať zbytočnej panike, no zodpovedne by mali zvážiť riziká. A to nielen týkajúce sa tropických krajín, ale aj bežných európskych. Minulý rok sa totiž vo viacerých obľúbených dovolenkových destináciách objavili osýpky. Ide o krajiny ako Taliansko, Francúzsko, Bulharsko, Grécko. „Každá osoba, cestujúca do oblasti postihnutej osýpkami, ktorá nie je kompletne očkovaná dvoma dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie,” upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva SR. Pre malé deti to znamená, že prvú očkovaciu látku dostanú v 15. až 18. mesiaci života.

Rodičia, odložte mobily! Môžu za hrozivé čísla pádov malých detí z výšky

Pozor na jedlo

Medzi cestovateľmi je najčastejším rizikom hnačka a úpal. Aby ste sa vyhli u seba aj dieťaťa možným problémom, dodržiavajte prísnu hygienu rúk, rovnako dbajte na kvalitu potravín a vody. Odporúča sa vyvarovať nezvyčajným jedlám, konzumujte iba dôkladne tepelne spracovanú stravu a nejedzte neumytú surovú zeleninu, majonézy, vajíčka či studené misy. Siahnite po ovocí, ktoré sa dá ošúpať, alebo je dôkladne umyté zdravotne bezpečnou vodou. Pite nápoje, vrátane vody a mlieka, len v originálnom balení - aj na prípravu kávy a čaju i na umývanie zubov používajte balenú vodu.

Vyhnite sa úpalu chránením hlavy pomocou klobúkov a čiapok a dbajte na dostatočný pitný režim. Počas horúčav sa nepohybujte na slnku medzi 11. a 15. hodinou. Používajte opaľovacie prípravky podľa citlivosti pokožky, u detí siahnite po prípravkoch s vysokým ochranným faktorom. Deti mladšie ako jeden rok by sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu nemali vôbec.

Môže vás zaujímať: