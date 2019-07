Pokazený chrup majú už niektoré dvojročné deti. Je zubný kaz otázkou genetiky?

Väčšina rodičov sa čuduje, prečo sa malému dieťaťu spravia „medové“ zúbky, odborne rampantný kaz, keď mu nedávajú prakticky žiadne sladkosti.

Dieťa by ste mali v prvom rade viesť k správnym hygienickým návykom doma.Autor: Shutterstock

Dbáte na to, aby si vaše deti umývali počas letných mesiacov ruky poriadne?

Lenže cukor je aj inde. „Pribúdajú jednoročné či dvojročné deti, ktoré majú kazy z veľmi častého dojčenia, hlavne nočného. Sú to najmä deti, ktoré spia s matkami v jednej posteli a sú dojčené na požiadanie, neraz i dvadsať-, tridsaťkrát za noc,“ vraví odborníčka na detskú stomatológiu MUDDr. Sylvia Gáliková z Hlohovca. Týždenne ošetrí aj niekoľko detí s takýmito kazmi, no stačilo by málo, aby nemusela. Po prvom roku dieťaťa je vhodné obmedziť dojčenie v noci, kedy je znížené vylučovanie slín, kyslé pH v ústach po papaní pretrváva dlhšie a riziko kazu je tak vysoké.

Do roka k lekárovi

Na druhej strane odporúčania, že už bezzubému bábätku treba po každom dojčení vytierať ústočká gázou, sú dnes prekonané. Sliznica sa čistí sama olupovaním a gázu na to nepotrebuje. „Od prvého vyrasteného zúbka je dôležité čistenie mäkkou zubnou kefkou. Preto je dobré prísť s dieťatkom prvýkrát k zubnému lekárovi hneď po jeho prerezaní. Rodičov inštruujeme, ako sa o zúbky starať, a vysvetlíme im dôležitosť mliečnych zubov,“ odporúča doktorka Gáliková. Základ je nedopustiť, aby dieťa malo na zúbkoch povlak, teda neviditeľnú hmotu plnú baktérií. Tieto baktérie menia cukor z jedla na kyseliny, no a tie začnú leptať zubnú sklovinu. Čoskoro sa potom objaví zubný kaz.

