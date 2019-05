Povinná dochádzka škôlkarov!? A čo šance pre zdravotne znevýhodnené deti?

Koaliční poslanci predložili novelu školského zákona, ktorá má zaviesť povinné predškolské vzdelávanie. Ale čo kapacity škôlok?

Poslanci vládnej koalície navrhujú, aby bola materská škola povinná pre všetky päťročné deti. Do parlamentu predložili návrh novely školského zákona, ktorá by predĺžila povinnú školskú dochádzku zo súčasných desiatich rokov na 11, pričom v materskej škole by trvala jeden školský rok.

Kapacita stačiť nebude

Podľa Jany Lowinski z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením je dôležité, aby štát garantoval prístup k predškolskému vzdelávaniu a zabezpečil právny nárok na miesto v materskej škole pre každé dieťa, ideálne však už od veku troch rokov.

„Obávame sa, že bez diskusie a zohľadnenia pripomienok všetkých aktérov tejto zmeny, pôjde len o ďalšiu formalitu bez možnosti praktickej vykonateľnosti. Dostatočné priestorové a ani personálne kapacity škôlok nie je možné v tak krátkej dobe reálne zabezpečiť," uviedla Lowinski.

Rodičia zdravotne znevýhodnených detí žiadajú poslancov, aby posunuli účinnosť zákona na január 2022, aby sa mohli dobudovať kapacity škôlok, zabezpečiť ich debarierizáciu, ale zároveň aj zabezpečiť potrebný personál.

Zdravotne znevýhodnené bez šance

V súčasnosti riaditelia škôlok často rozhodnú o neprijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a uprednostnia zdravé deti, čo im legislatíva v súčasnosti umožňuje. „V špeciálnych materských školách sú kapacity tiež naplnené na maximum a máme skúsenosti, že deti s viacnásobným zdravotným znevýhodnením je veľký problém dostať aj do špeciálnej škôlky. Zároveň, až v 40 % okresov na Slovensku sa žiadna špeciálna materská škola nenachádza," povedala Lowinski.

Podľa nej majú rodičia takýchto detí skúsenosti aj s tým, že až 60 % detí so zdravotným znevýhodnením aktuálne materskú školu nenavštevuje.

Majú zabezpečiť asistentov

Materské školy budú podľa ministerstva na prijatie detí so zdravotným znevýhodnením, ako aj zo sociálne znevýhodneného prostredia pripravené vďaka novele zákona o financovaní škôl a školských zariadení. „Uvádza, že príspevok na výchovu a vzdelávanie, ktorý bude ministerstvo školstva poskytovať na deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, bude podľa potreby použitý okrem iného aj na zabezpečenie asistentov učiteľa, a tiež na zabezpečenie odborných zamestnancov," uviedol rezort školstva. Má ísť najmä o špeciálnych pedagógov, logopédov a psychológov.

Individuálne hodiny

„V súvislosti s deťmi so zdravotným znevýhodnením upozorňujeme aj na skutočnosť, ktorou je individuálne vzdelávanie detí, ak zdravotný stav neumožní ich účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole," poznamenal rezort školstva. Pre tieto deti bude predprimárne vzdelávanie zabezpečovať kmeňová materská škola, ktorej riaditeľ rozhodne o povolení individuálneho vzdelávania v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.