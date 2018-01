Pravidlá pre detské autosedačky sa menia. Máte v nich jasno?

dnes

Sedenie v protismere jazdy do vyššieho veku, jednoduchšia inštalácia či podsedák povinne so zabudovaným operadlom pre staršie deti. Zorientujte sa v novinkách pri kupovaní sedačiek do auta.

Takto určite nie. Skúste bezpečnejší spôsob, ako dieťa v aute pripútať. Autor: Shutterstock.com

Tip na ďalší článok Radia odborníci: Ako ochrániť deti v období chrípky ...viac

Autor: TS, dab

Fotogaléria

Ďalšie články z tejto sekcie