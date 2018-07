Pre moje deti všetko!? Len aby im neublížila prílišná ústretovosť...

Nič nezakazujú, nezvyšujú hlas a nekriticky chvália, aby svoje milované deti netraumatizovali. Sú výchovné trendy správne?

Mohlo by sa zdať, že deti, s ktorými rodičia rozoberajú všetky témy, bijú sa za ich práva a snažia sa im uľahčiť a naplánovať život, sú šťastnejšie. Psychológovia však túto prehnanú starostlivosť nazývajú väzením lásky.

Dnes sa nezakazuje!

V prítomnosti rodičov môžu tí starší piť alkohol, s ich povolením blicovať alebo si vodiť partnerov domov, či sledovať dospelácke filmy. „Na jednej strane sú rodičia realisti. Vedia, že deti prejdú všetkým,“ myslí si psychologička Elena Brozmanová. Na druhej strane to však odráža skryté pohnútky – mať dieťa pod dohľadom a minimalizovať ,,následky“. A mení sa aj postavenie dieťaťa v dnešnej rodine.

„Kedysi deti museli ísť do svojej izby, keď prišla návšteva. Museli mlčať, keď hovoril dospelý. Dnes je dieťa v spoločnosti vysoko cenené. Pre mnohých rodičov je to rovnocenný partner, ktorý má v rodine všetky práva.“

Trend: Helikoptéroví rodičia

Tí, ktorí posudzujú vlastnú hodnotu podľa výsledkov svojich detí, cítia častejšie smútok a nespokojnosť s vlastným životom. Mávajú aj menej šťastné manželstvá, pretože starostlivosť o deti kladú vždy pred osobné vzťahy. Odborníčka na ľudskú dušu, psychologička Elena Brozmanová upozorňuje, že trend helikoptérovych rodičov je podmienený dnešnou filozofiou spoločnosti – stavať na prvú priečku hodnôt úspech a byť prvý. „Ale v živote, je to ako na maratóne,“ tvrdí.

Môžu za to peniaze

Ekonómovia z Yale publikovali článok, v ktorom vysvetľovali, že na výchovu majú vplyv ekonomické faktory. Vyslovili názor, že trend helikoptérových rodičov sa netýka celej generácie, ale len vyššej strednej triedy, ktorá je finančne zabezpečená a svojim deťom chce dopriať lepšie vzdelanie a náskok pred ostatným.

Helikoptérové rodičovstvo je verziou autoritatívneho výchovného štýlu, v ktorom sa rodičia snažia ovplyvňovať rozhodnutia svojich detí intenzívnym monitorovaním a presviedčaním. Preberajú za ne zodpovednosť, a tým automaticky negatívne vplývajú na ich zručnosti.

Potrebujú vlastné zakopnutia

V reálnom živote sú potom deti často celkom nepoužiteľné. V prvom momente sa javia ako veľmi nadané, no zlyhávajú pri najzákladnejších povinnostiach. Obyčajne majú menej sebadôvery a ak sa stretnú s vlastnou neschopnosťou, uzatvárajú sa do seba a trpia depresiami.

„Hoci musia bežať všetci, vyhrá len jeden. A to by sme mali naučiť aj deti, každý má miesto v živote, či uspeje, alebo nie.“ Deti musia zažiť aj frustráciu a sklamanie, lebo keď sa s tým neskôr v živote stretnú, nebudú vedieť reagovať, sú agresívne alebo hľadajú únik. „Niekde som čítala, že vychovaný znamená byť pripravený na nepohodu. Všetci musíme mať aj negatívne zážitky, aby sme vedeli rozoznať, aké to je – mať sa dobre.

Ako z toho von?

Psychologička Silvia Clarková radí helikoptérovým rodičom malých detí, aby sa z nich stali „ponorky“. „Namiesto toho, aby ste sa vznášali okolo svojho dieťaťa, zostaňte blízko v prípade reálneho nebezpečenstva, ale mimo dohľadu, aby za vami dieťa nebežalo s každým problémom.“

Natalie Cain z losangeleskej opatrovacej služby si myslí, že mamy by sa mali každý deň posadiť na kávu. Volá vás dieťa? Ak nejde o núdzovú situáciu, povedzte: „Teraz pijem kávu.“ Ak vás totiž skutočne potrebuje, príde za vami. Ak „budete piť kávu“ pravidelne, dieťa vás prestane prenasledovať s každým nepodstatným problémom.



A ešte jeden dobrý tip

Viete, ako sa vraví, že by ste mali narátať v duchu do desať, kým sa rozčúlite? Tak rátajte, aj keď bude niečo vyžadovať. Dáte mu šancu, aby si uvedomilo, že svoj problém dokáže vyriešiť aj samo a vás na to nepotrebuje.

Urobte si rýchly test z New York Times:

Hovoríte „my“ namiesto „ja“?

Ak hovoríte „my“, no myslíte pritom svoje deti, je to znak toho, že nedokážete oddeliť svoju osobnosť od osobností detí. A to je nezdravé. Vybavujete veci za svoje deti?

Ak často komunikujete ich žiadosti s učiteľmi alebo trénermi, neučíte ich obhajovať sa a vydobyť svoje práva. Robíte domáce úlohy za svoje deti?

Potom ich neučíte samostatnému konaniu. Nenaučia sa, že za úspechom je tvrdá práca. Plánujete im život a budúcnosť?

Nie je to znak dobrej starostlivosti, v skutočnosti im hovoríte: „Neverím, že to zvládneš bez mojej pomoci.“ Robíte za deti domáce práce?

​Neučíte ich nezávislosti od pomoci druhých. Vždy budú potrebovať asistenta.