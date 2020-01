Prekvapivé zistenie: Plienky menia chôdzu detí, odrazí sa to na vývoji nožičiek. Foto je dôkaz

Je jedno, či sú z látky alebo jednorázové, výskum vedcov jasne dokázal, že ovplyvňujú motoriku. Môžu aj za zlé našľapovanie u dojčiat a batoliat.

Nosenie plienok je také samozrejmé, že ani neuvažujeme nad tým, že by mohli škodiť. Autor: Shutterstock

Existencia plienok je pre nás taká samozrejmá, že si bez nich nevieme predstaviť materstvo. Jeden z najpraktickejších výdobytkov ľudstva pritom vznikol ešte v 19. storočí a odvtedy prešiel veľkým vývojom. Jeho nesporné výhody prinášajú mamám po celom svete pohodlnejšiu starostlivosť o dieťa a viac času. Len málo žien sa odhodlá na takzvanú bezplienkovú metódu.

Pri týchto všetkých plusoch, okrem ekologickej záťaže jednorazových plienok, sa len málo pozerá na to, ako stále prítomná plienka na detskom zadočku vplýva na vývoj dojčaťa a batoľaťa. Plienky má pritom väčšina bábätiek minimálne rok a je úplne bežné im ich ponechať až do 2 či 3 rokov. Vedci sa preto pozreli na to, ako ovplyvňujú motorický vývoj a porovnali chôdzu dieťaťa bez plienky, s látkovou plienkou a jednorázovou. Podľa obrázku sami uvidíte, aký je v ich chôdzi výrazný rozdiel. Plienkované deti mali navyše viac pádov a chybné našľapovanie.

Vážne zistenia

Vedci z New Yorku, ktorí publikovali zistenia v odbornom časopise Developmental Science, pozorovali 60 detí vo veku 13 a 19 mesiacov. Počas experimentu odsledovali chôdzu každého dieťaťa s a bez plienky a následne spracovávali vzorce chôdze. Podrobná metrika, ale aj jednoduchý náčrt detských krokov dali odpoveď na to, ako sa chôdza bábätiek mení.

Pri látkových plienkach bola chôdza najťarbavejšia a širšia, menilo sa tiež našľapovanie. Plienky predstavujú medzi nohami objem, čo spôsobuje zhoršenú rovnováhu dojčiat a široký postoj. V súlade s touto štúdiou predchádzajúce výskumy dokázali, že tvar plienok hrá dôležitú úlohu pri vývoji spontánnych pohybov dolných končatín malých detí.



Viac pádov

Podobné, no o niečo lepšie výsledky boli pri jednorázových plienkach, ktoré sú menej objemnejšie. Vedci podrobne opísali, že 13-mesačné deti, ak boli nahé, spadli o 50% menej, než pri nosení plienok. Vyhodnotili to tak, že dojčatá s plienkami mali menej zrelú chôdzu, horšie držanie tela, viac nesprávnych krokov a pádov, ako deti bez týchto pomôcok na zadočku. Preto detské plienky predstavujú nepretržitú mechanickú poruchu pri učení chôdze.

Pretože účinky boli okamžité, táto štúdia nemôže predpovedať, či má nosenie plienok dlhodobý vplyv. Vedci sa napriek tomu domnievajú, že chôdza bezplienkového dieťaťa urýchli rozvoj chôdze. Potom nám zostáva otázka, či pribúdajúce ortopedické problémy u súčasných detí, môžu s plienkami v rannom detstve súvisieť.

