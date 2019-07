Premotivovaných vrtuľníkových rodičov vystriedali kosačkoví. Ide o ešte horší výchovný trend!

Snažia sa pre svoje deti o to najlepšie, no namiesto toho im škodia, varujú experti.

Dbáte na to, aby si vaše deti umývali počas letných mesiacov ruky poriadne?

V posledných rokoch sa objavujú nové trendy vo výchove, z ktorých môžu byť niektoré menej či viac škodlivé. Milujúci rodičia by pre svoje dieťa urobili čokoľvek, preto to neraz so starostlivosťou vo všetkých oblastiach preháňajú. Namiesto pomoci však dieťaťu skôr škodia a ich výchova vedie k state zodpovednosti, sebadôvery aj autonómie.

Čítajte aj: Leto je pre drobcov najnebezpečnejšie. TOP zásady ako sa vyhnúť úrazom

Kým donedávna sme počúvali o helikoptérových rodičoch, ktorí sa ako vrtuľníky „vznášajú” nad svojimi deťmi, kosačkoví sú dokonca ďalším levelom v preháňaní rodičovstva. Helikoptéroví rodičia sú stále v strehu, aby dieťa zachránili, vždy keď sa vyskytne nejaký problém. Spadne dieťa v piesku? Na šmýkačku bez rodiča ani náhodou? No ani školák sa sám von nedostane, pretože, čo ak by sa mu niečo cestou na ihrisko stalo. Neustála kontrola a maximálna snaha chrániť ratolesť vedie najmä v školáckom veku dieťaťa k odmietaniu rodiča, vzbure alebo naopak k nesamostatnosti.

Odložte mobily! Môžu za hrozivé čísla pádov malých detí z výšky

O krok vpred

Psychológovia však upozorňujú, že vzniká ešte horší fenomén a ním je kosačková výchova. Takíto rodičia zasiahnu vždy, keď sa vyskytne nejaký problém a neváhajú ho za dieťa okamžite vyriešiť. Dokonca sú mnohí o krok vpred a myslia na rôzne riziká a odstraňujú všetky potenciálne prekážky, ktoré by mohli dieťa postretnúť. Pred kabinetmi v škole tak postávajú rodičia, aby vybavovali svojim deťom známky, robia za nich domáce úlohy a celý život im ako kosačky pripravujú cestu, z ktorej odstraňujú všetko to, čo by mohlo byť pre ratolesti náročné.

Hneď sa zložia

A tak nečudo, že pribúdajú deti, ktoré vedia, že aj keď sa nebudú v škole snažiť, rodičia im to vybavia. Že o budúcnosť majú postarané a nemusia pre to nič urobiť. Takýto prístup vedie k nesamostatným jedincom, ktorí sa spoliehajú na svojich rodičov a hneď pri prvom probléme, ktorý v živote postretnú, sa „zložia” a nevedia ho prekonať.

Dávajte si pozor! Tieto ochorenia môžu dostať deti na pieskoviskách

Prevedú životom

Odborníci na výchovu pritom upozorňujú, že pre dieťa je mimoriadne dôležité, aby sa stretlo so zlyhaním a sklamaním, a tiež čelilo rôznym výzvam. Iba tak sa pripraví na život, ktorý prináša skutočné problémy. Ani šťastné dieťa nemá zažívať bezproblémový život, pretože taký v skutočnosti ani nie je. Úlohou rodičov je pripraviť dieťa na život, previesť ho ním tak, aby sa raz osamostatnilo a dokázalo zvládať všetko to dobré aj zlé, čo každý deň prináša.

Môže vás zaujímať: