Príbeh: Rodičia ho uniesli z nemocnice. A urobili dobre!

Pred štyrmi rokmi celý svet sledoval správy o britskom chlapcovi, onkologickom pacientovi. Ashyu Kinga odviezli rodičia z nemocnice, aby mu zabezpečili šetrnejšiu protónovú liečbu, ktorá v Británii nie je.

Britské úrady najprv rodičov Ashyu Kinga obvinili z únosu. Ashya mal nádor v mozgu – meduloblastom, ktorý patrí k najzhubnejším detským nádorom. Lekári v Británii navrhovali ráditerapiu, rodičia však nesúhlasili. Báli sa, že chlapec by pri klasickom ožarovaní mozgu mohol stratiť niektorú zo schopností alebo prísť o časť inteligencie.

Ušli do Španielska

Ashya ešte v Británii absolvoval niekoľko operácií, po jednej z nich však rodičia chlapca zobrali z nemocnice a ušli s ním do Španielska, kde vlastnili dom. Chceli ho predať, aby mali na liečbu v protónovom centre v Prahe. Nemocnica Southamptone vyhodnotila, že chlapec je v ohrození života a zalarmovala políciu. Po rodičoch pátral Interpol a dokonca na 24 hodín skončili v španielskom väzení. V tom čase už poslali žiadosť o liečbu do protónového centra v Prahe.

Foto: Protónové centrum

Chýbala dokumentácia

Ich žiadosť o prijatie do protónového centra však neobsahovala potrebnú dokumentáciu, ktorá je pre posúdenie liečby najdôležitejšia, a tak prvé správy hovorili o tom, že chlapcovi protóny nepomôžu. Po medializácii celého prípadu však neuroonkológ zo Southamptonu zdravotné záznamy chlapčeka do centra poslal a lekári zhodnotili, že je vhodný na liečbu protónovou terapiou, ale najprv musí v Británii absolvovať dva cykly chemoterapie.

• V Prahe liečili protónmi aj dve malé Slovenky. Ako sa majú dnes?

• Za protónovou liečbou treba cestovať k susedom: Poisťovne ju však preplatia

Verili protónovej liečbe

Rodičia boli presvedčení, že protónová terapia dokáže syna vyliečiť. Už rok po absolvovaní liečby v Českej republike jeho otec povedal pre spravodajský server BBC, že ak by Ashyu nechali v starostlivosti britských lekárov, jeho syn by už nežil. Protón zničili nádor a rodičia to i dnes považujú za zázrak.

Foto: Murray Sanders/Daily Mail

Je vyliečený

Teraz, po štyroch rokoch, onkológovia v britskom Southamptone, kde stanovili diagnózu a kde sa Ashya liečil, oficiálne uviedli, že nevidia žiadny náznak, že by sa rakovina vrátila. Chlapec je teda vyliečený. Ashya rozpráva, chodí bez pomoci, jazdí na bicykli, hrá futbal a navštevuje školu ako všetky ostatné deti.

Prečítajte si aj iné príbehy detských hrdinov:

• Príbeh: Bolia ju slzy i kúpeľ. Dievčatko trpí nezvyčajnou chorobou

• Váš príbeh: Bianka sa trápila pre veľké uši. Pri operácii ju neuspali

• Svetový rekord v oplodnení: Má iba 2 mesiace, no splodili ju pred 24 rokmi!

• Osudný zápas! Tínedžerku takmer zabila mŕtvica. Hrozí aj vášmu dieťaťu?

• VIDEO: Strašná obezita len 10-mesačného chlapčeka! Rodičia nemajú na liečbu

• FOTO: 5-ročná v menopauze! Rastú jej prsia, no najhoršie len príde