Rastlinné mlieko nie je zdravé! Lekárka o VEĽKEJ chybe rodičov

Makové mlieko má veľa vápnika, ale to neznamená, že je vhodné pre dieťa! A neverte ani tomu, že z kozieho nedostane alergiu.

Zvažujete namiesto kravského mlieka pre svojho drobca inú alternatívu? Robíte dobre, no má to prísne pravidlá. Podľa pediatričky Eleny Prokopovej z bratislavskej ambulancie nedať bábu mlieko priamo od kravy je v poriadku. „Dieťa do troch rokov by naozaj nemalo piť kravské mlieko. Nemá dostatok železa, minerálov a vitamínov, aby pokrylo všetky jeho potreby. Navyše, obličky dozrievajú až okolo druhého roka života a bielkovinová záťaž z kravského mlieka je priveľká,“ varuje detská lekárka.

►►► Prospieva, či škodí? Odhaľte 7 najčastejších mýtov o pití mlieka

Kozie je fejk?

Po desiatom mesiaci môže dieťa jesť výrobky z kravského mlieka, no na pitie má stále dostať formulu. Experimenty s iným druhom mlieka ako kravským neradí. „Kozie mlieko sa nedáva deťom pre nevyhovujúce zloženie – nedostatok vitamínov, železa a podobne. U detí s alergiou na bielkovinu kravského mlieka nie je vhodné deťom podávať ani kozie mlieko," hovorí pediatrička o riziku skríženej alergie i na bielkovinu kozieho mlieka. Doktorka Prokopová vidí aj ďalší problém. „Kozie mlieko má oproti kravskému väčšiu molekulu bielkoviny, čo predstavuje ešte vyššiu záťaž pre nezrelé obličky dieťaťa," vraví.

Najzdravšie je kozie mlieko? Zmierni migrény i zápaly, no týmto vás odradí

Mlieko z vody

Ak však pre malého alergika nie je vhodné ani kozie, ani kravské, tak aké? Žeby sójové, makové či kokosové? „Sójové mlieko? To nie je mlieko v pravom zmysle slova. Ide o rastlinný výluh, rovnako ako mandľové alebo ryžové, ktoré nespĺňajú kritériá výživy pre dieťa do prvého roka života! Nemajú živočíšnu bielkovinu," krúti hlavou doktorka. Radšej o tom neuvažujte. Ak chcete stravu iba spestriť rastlinným „mliekom“, nič sa nedeje. No nahradiť ňou dieťaťu mliečnu výživu neodporúčajú ani vedci.

Mandľové, ryžové, kokosové: Je rastlinné mlieko zdravšie než kravské?

V štúdii z minulého roku na univerzite v americkom Buffale porovnali výživové hodnoty kravského mlieka a „mliek“ z rôznych rastlín. „Bežne dostupné nemliečne náhrady sa získavajú z mandlí, kešu, kokosu, lieskových orechov, konope, ovsa, ryže a zo sóje. Kravské mlieko má vyšší podiel i kvalitu bielkovín v porovnaní s väčšinou týchto produktov. Navyše sme zistili, že vápnik a vitamín D sa do nich pridávajú umelo. Biologická dostupnosť týchto živín je teda sporná,“ konštatuje spoluatorka Susan S. Bakerová, že kým sa neodhalí, do akej miery ich dokáže ľudské telo v tejto podobe vstrebať, nemôžu byť plnohodnotnou náhradou kravského mlieka. A už vôbec nie v podobe dojčenských formúl. V živočíšnom mlieku totiž vápnik prirodzene spolupracuje s laktózou – mliečnym cukrom a s kazeínom – mliečnou bielkovinou, ktoré jeho vstrebávanie zlepšujú, a vápnik zasa pomáha zužitkovať vitamín D.

►►►Aké VITAMÍNY obsahuje jeden pohár mlieka?

Oleje nie

Odporúčanie našich pediatrov je jednoznačné. Ak nedojčíte, formula vyrobená z kravského mlieka je pre deti najlepšia. Najmä odkedy namiesto rastlinných olejov obsahuje živočíšny tuk. „Dojčenskou mliečnou výživou sa snažíme nahradiť materské mlieko, prípadne sa čo najväčšmi k nemu priblížiť i v zastúpení živočíšnych tukov. Tie sa nedajú získať z rastlinných výluhov. Kedysi všetky mlieka obsahovali rastlinné oleje, dnes všetky postupne prechádzajú na mliečny tuk. Ten je nositeľom chuti a je lepšie stráviteľný. Keď sa rozhodujete, akú formulu dieťaťu dať, zvoľte značku, ktorá obsahuje mliečny tuk, nie rastlinné oleje,“ odporúča doktorka Prokopová. Ak vaše dieťa trápi trávenie, vyrážky či dýchacie problémy, skôr ako skúsite experimentovať s iným druhom mlieka, poraďte sa s pediatrom. Existujú totiž hypoalergénne mliečne formuly s rôznym stupňom rozloženia kravskej bielkoviny a mlieka so zníženým obsahom laktózy, v ktorých zaručene dostane všetko potrebné.

Čítajte aj: