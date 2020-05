S Covid-19 môže súvisieť záhadná choroba. Ohrozuje najmä deti

Lekári z Veľkej Británie a Talianska hlásia niekoľko prípadov úmrtí detí na vzácny zápalový syndróm. Podľa vedcov môže súvisieť s ochorením Covid-19.

V priebehu posledných 3 týždňov narástol v Británii počet detí, ktoré trpia záhadnou chorobou. Deti trápili najmä vysoké horúčky a mali opuchnuté tepny. Tamojší lekári hovoria o kombináciu syndrómu toxického šoku a Kawasakiho choroby, ktorá spôsobuje zápaly ciev a srdca.

Medicínski experti však zdôrazňujú, že toto ochorenie sa v Británii objavilo zatiaľ len u asi 20 detí, pričom pozitívne výsledky na koronavírus mali len niektoré z nich.

„Bolo niekoľko prípadov detí, ktoré zomreli na túto chorobu a nemali žiadne ďalšie zdravotné problémy. Je to nové ochorenie, o ktorom si myslíme, že ho vyvoláva koronavírus. Nie sme si na 100% istí, pretože časť z detí nebola pozitívna na COVID-19. Je to predmetom výskumu, no je to veľmi znepokojujúce," uviedol britský minister zdravotníctv.

Aj doktori zo severného Talianska, jednej z najťažšie postihnutých oblastí ochorením Covid-19, hovoria o prípadoch detí mladších ako 10 rokov so závažnými symptómami, ktoré sa podobajú na Kawasakiho chorobu. Odborníci z Británie sa teraz spojili s kolegami v Taliansku a snažia sa potvrdiť alebo vyvrátiť spájanie vzácnej choroby s pandémiou nového koronavírusu.

Kawasakiho choroba je veľmi zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje hlavne deti mladšie ako 5 rokov. Najčastejšie sa objaví vo veku 9-12 mesiacov. Ochorenie zasahuje najčastejšie malé a stredné cievy a jeho príčina nie je známa.

Príznaky Kawasakiho ochorenia:

vysoká teplota dlhšie než 5 dní

vyrážky

zväčšené lymfatické uzliny na krku

zapálené očné spojovky

popraskané pery

prekrvená sliznica v ústach

malinový jazyk

opuch rúk a nôh

Príznaky pripomínajú typické vírusové ochorenia, ale Kawasakiho choroba nie je infekčná (prenosná).

