Rodičia, v tomto malým školákom veľmi pomôžete! Myslíte na to?

Aj keď sa môže zdať, že sú vaši drobci v pohode, najmä začiatok školského roka môže byť pre dieťa stresujúci. Nezabúdajte na dôležitú podporu, ktorou im to uľahčíte.

Hlavne v čase, keď začne škola, by mali rodičia pomôcť deťom so štruktúrovaním ich režimu. Prvé týždne môžu byť náročné pre celú rodinu. Pre mnoho detí je návrat do školských lavíc často aj návratom k tlaku, úzkostiam a starostiam.

Podľa detskej psychologičky je dôležité striedať čas na povinnosti so psychohygienou: „Nielen na prípravu do školy, ale aj na relax a vytvoriť tak rituály, ktoré uľahčia fungovanie celej rodine," povedala Balážová.

„Je potrebné dodržiavať akúsi formu striedania času na prípravu na vyučovanie s časom na oddych a hru," zdôraznila psychologička. Radí tiež, aby sa nezabúdalo na to, že deti potrebujú formy zábavy aj počas pracovného týždňa. „Pre dieťa je hra najlepším prostriedkom, ako sa uvoľní a oddýchne si," dodala Balážová.

