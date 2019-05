Skutočne z toho vyrastie? Dajte pozor, aby vaše dieťa neprišlo k obezite

Nepodceňujte tukové vankúšiky bacuľatého dojčaťa či predškoláka. Malý tučko vyzerá milo, ale nadváha ovplyvní jeho hmotnosť a zdravie v dospelosti.

Mnohí rodičia neriešia, ke ich potomok váži viac, ako by mal. Nemyslia si, že má nadváhu, alebo je nebodaj tučný. A ak áno, mávnu rukou - veď on z toho vyrastie! Ani samotné deti zväčša nevnímajú svoje tukové vankúšiky ako čosi neprirodzené. Čoraz viac štúdií však potvrdzuje, že predčasné úmrtia a civilizačné ochorenia súvisia práve s kilami navyše v skorom detskom veku.

Nadváha je rizikovým faktorom pre vysoký krvný tlak, cukrovku, choroby obličiek a rakovinové ochorenia, napríklad prsníka či hrubého čreva. Na príčine je - ak nejde o genetiku - najmä nezdravá, príliš kalorická strava a málo pohybu.

Obezitu stále podceňujeme

Napriek pokusom zaujať verejnosť diskusiami o obezite vedci aj lekári tvrdia, že nadváha detí sa stále podceňuje. V celosvetovom meradle trpí nezdravými kilami navyše vyše 17 % dievčat a vyše 19 % chlapcov. Pritom v roku 1975 to bolo menej ako 5 percent. Potvrdzuje to aj rozsiahly výskum, ktorý aktuálne vzbudil pozornosť na Európskom kongrese pre obezitu v škótskom Glasgowe. Nebol však ešte publikovaný v odbornom lekárskom časopise.

Vedci využili na metaanalýzu 87 štúdií z celého sveta uverejnených za posledných 20 rokov. Sledovali 24 774 detí a mladistvých od narodenia do 19 rokov a ich rodičov. Metaštúdie sú vo vedeckom svete akceptované, lebo pracujú s obrovským množstvom dát a sumarizujú výsledky mnohých štúdií, ktoré by inak nebolo možné porovnať.

Pozor na detské špekáčiky

A toto je výsledok: 55 percent rodičov tučných podceňuje svoju hmotnosť - najmä pri malých dievčatách a chlapcoch. Ide predovšetkým o rodičov s nižším vzdelaním, ktorí sami majú nadváhu. Každé 3. dieťa svoje kilá navyše nevníma ako problematické. Ale aj mnohí lekári sa mýlia, keď ide o správne vyhodnotenie nadváhy.

Na určenie nadváhy a obezity existuje niekoľko metód. Vedci, ktorí spracovávali metaštúdiu, zohľadňovali výšku, váhu, obvod pásu a bokov. Akceptovali aj body-mass-index, BMI, ktorý je však možné merať až u detí od jedného roka. Podľa neho má napríklad dvojročné dievčatko, ktoré meria 90 cm a váži 17 kg, ťažkú nadváhu.

Prečo sú naši potomkovia tuční?

1. Konzumujú veľa kalórií: Štúdia financovaná Komisiou EÚ zistila, že v jedálnom lístku malých Európanov sa nachádza až 200 kilokalórií na 100 g stravy. A to je veľa. Pre porovnanie, toľko energie sa nachádza vo vysmážaných polotovarových hranolčekoch.

2. Aká matka, taká Katka: Rodičia majú obrovský vplyv na stravovacie zvyklosti svojich ratolestí. Ak jedia veľa cukru či soli, ich potomok to bude považovať za prirodzené.

3. Deti kopírujú kamarátov: Kupuje si môj najlepší kamoš v bufete keksy, lupienky či kolu? Tak je to asi v poriadku, budem to robiť aj ja. Je zaujímavé, že ak si nejaké dieťa donesie do školy zdravú desiatu, nikto nemá snahu ho napodobniť.

4. Lákavá a všadeprítomná reklama: Až 80 % detí a tínedžerov si kúpi aspoň raz potravinu, ktorú videli v reklame, najmä v televízii a na internete. Najčastejšie ide o sladené nápoje a sladkosti.

5. Nadváha sa spája so psychikou: Tak ako dospelí, aj niektoré deti majú sklon kompenzovať frustráciu jedlom. Ustráchané, nedocenené alebo šikanované dieťa v rodine či v kolektíve rovesníkov rado "zajedá" svoje problémy.

6. Málo spánku: Deti a mladiství v školskom veku čoraz menej spia. Dôvodom je vysedávanie pri počítači a najmä nočná komunikácia na internete. Spánok je však pre vyvíjajúci sa organizmus nesmierne dôležitý. Okrem iného pôsobí na metabolizmus a na hormóny, ktoré regulujú chuť do jedla. Vedci zistili, že deti, ktoré málo spia, sa aj horšie stravujú. Jedia viac cukrov a tukov, sú unavenejšie a menej sa hýbu.

7. Deti z rodín s nižším vzdelaním sú na tom horšie: Štúdia, ktorá prebehla v rôznych európskych krajinách (Belgicko, Cyprus, Estónsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Španielsko, Švédsko) ukazuje, že tieto deti sú skutočne vo všeobecnosti tučnejšie.

8. Deťom chýba pohyb: Deti a tínedžeri by mali venovať pohybovej aktivite minimálne hodinu denne. To však robia len 2 percentá v 8-mich skúmaných krajinách. Dievčatá sú na tom s pohybom a športom horšie ako chlapci. Tínedžeri sa hýbu menej ako žiaci základných škôl. Zatiaľ čo deti vo veku 5 až 7 rokov presedia 40 percent času, 14- a ž 16 roční mladí až 60 %

Ako by sa mali hýbať deti do 5 rokov

Svetová zdravotnícka organizácia prednedávnom vydala odporúčania, ako by sa mali hýbať deti vo veku 0 až 5 rokov. Dojča, ktoré sa učí chodiť, má z pohybu prirodzenú, spontánnu radosť. Lezie, hopká, skáče, behá, robí drepy, dosku či strechu, hoci o tom ani netuší. Neskôr sa učí balancovať, hojdať, tancovať či bicyklovať. Jedno je však silnejšie ako prirodzený pud hýbať sa: obrazovka televízora, počítača, tabletu či telefónu. A práve pred nimi by mali rodičia svoje deti chrániť čo najdlhšie.

Rané detstvo je obdobie, v ktorom sa prudko rozvíja telo a kognícia. Je to čas, keď sa formujú pohybové návyky detí a životný štýl rodiny je otvorený zmenám a adaptácii, píše sa vo vyhlásení WHO k odporúčaniam.

