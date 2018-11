Slzy, krik a lúčenie. Separačná úzkosť nie je len závislosť na mame

Hysterické výstupy neznamenajú rozmaznanosť. Naopak, ide o citový stav, keď sa dieťa dostane do slepej uličky a nevie z nej von.

Sú malí, no problémy v ich detskom svete nie sú pre nich o nič jednoduchšie, ako tie vo svete „veľkých”. Tak ako dospelí, aj deti sa musia denne vysporiadávať s prekážkami a sklamaniami. A prvým sklamaním je práve odlúčenie od mamy. Úzkostný stav, keď mama nie je na blízku, sa objavuje už v dojčenskom veku. Kým u malých bábätiek je pri vytváraní citových väzieb prirodzené, že neprítomnosť blízkej osoby vyvoláva neistotu a strach, u starších detí môže separačná úzkosť prerásť až do vážnejších psychických problémov.

Čítajte aj: Večná rodičovská dilema: Kedy dať dieťa do vlastnej izby?

Láskavé istoty

Treba si však uvedomiť, že strach z odlúčenia je úplne bežný jav a súvisí s citovým dospievaním dieťaťa. Chce zažiť pocit bezpečia, istoty a blízkosť milovanej osoby. A keď sa táto osoba vzdiali, vyvolá úzkostný stav sprevádzaný plačom a niekedy až hysterickými výstupmi. Ak ste rodič, môže byť pre vás táto situácia nepríjemná a bolestivá. Lenže odsúvanie problému nič nerieši a ani to, ak separačnú úzkosť chcete násilne podtlačiť. Kým u niekoľkomesačných bábätiek plačlivosť časom prejde, ťažšie to býva v neskoršom veku.

Nové alarmy s hlasom matky. Pípanie deti nepočujú. Pomôžu?

Rôzne fázy

Prvá separačná úzkosť sa môže prvýkrát prejaviť medzi 6. až 12. mesiacom. Je však prirodzená, pretože dieťa nechce byť odlúčené od svojej mamy. Do pár týždňov až najneskôr troch mesiacov by mala postupne vymiznúť. Prejaviť sa však môže aj v ďalších rokoch predškolského veku, pričom príčiny sú rôzne. Veľmi častým javom je nástup do škôlky, keď dieťa psychicky zle znáša odlúčenie. Ak si malý škôlkar na kolektív ani po čase nezvykne a naďalej reaguje prehnane, rodičia by mali zvážiť návštevu psychológa. Alebo dokonca prerušiť na čas dochádzku, ak je to možné, napríklad, keď je mamina na materskej dovolenke s mladším súrodencom, a skúsiť škôlku neskôr o pár mesiacov.

Popoludňajší spánok detí: Ovplyvňuje pamäť, správanie aj emócie

Prejde to samo?

Najdôležitejšie je dať dieťaťu pocit bezpečia. Že ak sa mu napríklad narodil súrodenec, že ho máte stále rovnako radi. Venujte mu dostatok času, všímajte si jeho zmeny správania a skúšate na ne primerane reagovať. Vyskúšajte niekoľko rád, ktoré vám pomôžu prekonať ťažké situácie.

Ako prežiť separačnú úzkosť u dieťaťa:

skráťte lúčenie - Vytvorte si rýchle rozlúčkové rituály. To znamená, že dieťa sa po príchode do škôlky potrebuje od vás odpútať, nepredlžujte však zbytočne dobu lúčenia, aby ste ho ešte viac rozľútostili. Zároveň ho bez rozlúčky neopúšťajte.

buďte dôslední - dieťa potrebuje pravidlá, režim dňa, v ktorom by sa orientovalo. Rutina môže znížiť smútok a stres, pretože dieťa bude presne vedieť, čo ho v jednotlivých častiach dňa čaká.

- dieťa potrebuje pravidlá, režim dňa, v ktorom by sa orientovalo. Rutina môže znížiť smútok a stres, pretože dieťa bude presne vedieť, čo ho v jednotlivých častiach dňa čaká. nerobte rozdiely - ak máte viac detí, nerobte medzi súrodencami rozdiely. Každé dieťa potrebuje vašu pozornosť, lásku a pochopenie, aj keď prechádza náročným obdobím.

dodržte sľub - sľúbili ste niečo dieťaťu a nedodržali ste to? Ak trpí separačnou úzkosťou, jeho stav sa môže ešte zhoršiť. Potrebuje vám veriť, že po neho do škôlky prídete, že ho nenecháte napríklad u starých rodičov dlho, že ho odmeníte alebo mu venujete dostatok času.

buďte detskí - ak chcete vysvetliť dieťaťu, kedy po neho prídete, skúste mu to povedať rečou, ktorej rozumie. Ak viete, že sa vrátite o 15 hodine, povedzte mu, že prídete, keď sa vyspí a zje olovrant. Len tak pochopí čas, kedy vás má očakávať.

trénujte ich - skôr, než dieťa začne chodiť do škôlky, na odlúčenie ho trénujte. Nechajte ho na pár hodín u priateľov, ktorým dôverujete. Naplánujte víkend u starých rodičov, či zabezpečte, aby sa dieťa hralo v detskom kolektíve, napríklad na ihrisku. Dáte mu tak príležitosť vyskúšať odlúčenie a pochopiť, že sa vždy vrátite.

vyhľadajte pomoc - ak strach z odlúčenia u škôlkara pretrváva a vy máte obavy, že jeho správanie nie je v poriadku, porozprávajte sa s detským lekárom, ktorý vám dá rady, ako problémy zvládnuť, alebo vám odporučí navštíviť psychológa.

Môže vás zaujímať: