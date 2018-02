Spoveď matky: Šikana pre hendikep smutnou realitou v slovenskom školstve

Aj dieťa s minimálnym hendikepom môže byť škôlke na ťarchu...

Zdravotne znevýhodnené deti majú cestu k vzdelaniu a začlenením sa, ťažšiu. Rodinu zaťažuje nezmyselná byrokracia a ďalšie nekonečné komplikácie. O príbeh svojej päť ročnej dcérky s menším fyzickým hendikepom sa s nami podelila matka.

Martinka je usmievavé a inteligentné 5 - ročné dievčatko. Mentálne chápe všetko čo sa okolo nej deje. Rozumie aj tomu, že aby mohla raz behať, musí cvičiť. Má slabé nožičky a zaostáva v hrubej motorike. Má hygienické návyky a zvláda sa o seba postarať sama. Navštevuje aj terapiu na zautomatizovanie chôdze. Po prvom pobyte v rehabilitačnom centre prešla sama až 420 metrov bez pádu.

Foto: Katarína Haršányová

Jej matka si kvôli nástupu do škôlky prešla doslova šikanovaním zo strany vedenia vzdelávacích zariadení. Nechceli ju prijať do škôlky napriek tomu, že je integrovaná na tanečnom aj výtvarnom krúžku. Rodina si prechádzala osobnými pohovormi, opakovanými návštevami lekárov aj kvôli triviálnostiam.

Šikana kvôli prijatiu

V jednej škôlke Martinku odmietli prijať, hoci tak už urobili rok predtým, keď tam mala sestričku. Následne však bol rodičom odporúčaný odklad. „Pani riaditeľka spomínanej škôlky na email, ktorým sme požiadali o odklad vôbec nereagovala. Pritom ho sama iniciovala. Maťku následne v ďalšom roku neprijala a to napriek tomu, že nás vyzvala, aby sme si opäť podali prihlášku,“ hovorí matka. V poslednom roku ju do predškolskej triedy neprijali 3 štátne škôlky!

Aj štátna logopedická škôlka

Negatívnu skúsenosť mali aj zo zápisu do štátnej logopedickej škôlky. Matka vyslovene cítila, že tam riaditeľka jej dieťa nechce. To vyvrcholilo až do konfliktu s psychologičkou, ktorá bola nástupu naklonená. Riaditeľka vtedy matke odporučila, aby dala svoje dieťa na školu pre zdravotne znevýhodnených. Aj napriek predloženiu niekoľko lekárskych vyšetrení, ktoré dokladujú, že takýto typ zariadenia je pre jej dcéru nevhodný a v jej prípade odporúčajú integráciu.Po pár týždňoch mi psychologička s úprimnou ľútosťou oznámila záporné rozhodnutie.

Samé výhovorky

Rovnaký scenár si prežili aj v ďalších 2-och štátnych škôlkach. Vo všetkých troch prípadoch ako dôvod nepriatia uviedli nedostatok miesta, nie z dôvodu paragrafu. „To je protizákonné, nakoľko by do škôlky nesmeli prijať dieťa, ktoré je mladšie ako Martinka. Čo ale nie je pravda. Prijali aj deti, ktoré len dovršujú tri roky. Martinku nevzali do škôlky pretože je iná. Spomínaný paragraf sa vzťahuje na to, že zariadenie pre dieťa nemá vyhovujúce podmienky. Nie je to pravda. Konkrétne jedna zo škôlok má priestory pre predškolákov na prízemí, prerobené záchody aj kúpeľňu,“ vysvetľuje.

Samé dokazovanie

Ak chcete dať zdravotne znevýhodnené dieťa do škôlky stanete sa otrokom byrokracie a argumentáciou, že napriek tomu, že to nie je možné, nie je miesto alebo si asistenta máte nájsť a platiť sami. Zamietavému rozhodnutiu z dôvodu nedostatku miesta predchádzala tortúra dokladovania zdravotného stavu a spôsobilosti. Začalo to slabo viditeľnou pečiatkou obvodného lekára, ak by rodičia žiadosť opätovne nepredložili, ich dcérku by do výberu vôbec nezaradili.

„Nasledovala ďalšia žiadosť o vyšetrenie v CŠPP, na ktoré im dali len dva týždne. Našťastie sa uvoľnil termín, a tak mohli vyšetrenie absolvovať v požadovanej lehote. Otázne je či má riaditeľka nárok na odovzdanie papier z vyšetrenie z CŠPP, keď na všetkých papieroch je červená pečiatka DÔVERNÉ,“ spytuje sa matka.

Nekonečné….

Keď dúfala, že ich tortúry už skončili, škôlka sa rozhodla pre ďalšie vyšetrenia. Rodičia sa snažili, aby výsledky zaobstarali čo najskôr. Napriek tomu poštou obdržali zamietnutie vystavené skôr ako odovzdali všetky papiere. Bolo teda jasné, že sa rozhodli skôr. „Táto škôlka pritom mala skúsenosť s dieťaťom s menším hendikepom. Keď som žiadala od riaditeľky vysvetlenie povedala, že sa v správe od neurológa nachádza, že má dcéra detskú mozgovú obrnu a čo teda chcem,“ priznala matka a dodala, že pod hlavičkou DMO je radených niekoľko hendikepov. Nezdravotnícky pracovník nemôže vedieť, čo všetko sem spadá.

Radšej mlčte!

„Bolo mi odporúčané, že ak chcem aby sa niekam do škôlky dostala naša najmladšia, mám byť ticho. Nehovoriac o tom, že bude treba dať do školy Martinku a môže sa stať, že to nebude možné. Veľmi sa ma to dotklo,“ hovorí.

Keď sa dočkáte ľudskosti

„Som šťastná, že sme nakoniec v súkromnej logopedickej škôlke v ASOBI, ktorá nie je bezbariérová, ale nemajú tam problém pomôcť jej po schodoch. Je medzi zdravými rovesníkmi, všetci ju tam majú radi a chvália ju. Martinka je tam, kde ju chcú a nedávajú jej pocítiť, že je iná. Na štátnych zariadeniach je to zatiaľ hudba ďalekej budúcnosti, česť výnimkám. Máme toho pred sebou ešte veľa, ale ak Martinka dodrží pravidelnosť a intenzitu rehabilitácií, za pár rokov bude rovnaká ako jej rovesníci,“ tešia sa rodičia.

Problémy aj v súkromných školách

„V Narnii ju odmietli len na základe emailu a na iných majú už prihlásených nadpočet detí, mali sme sa hlásiť v septembri. Postupom času som získala pocit, že deti s psychickou poruchou sa dostanú do školy ľahšie než tie, ktoré majú fyzický hendikep. V Petržalke máme tri až päť škôlok, kde sú integrované deti s ADHD a rôznymi formami autizmu. Napríklad na Turnianskej prijímajú aj deti s telesným hendikepom, ale iba ak majú aj psychickú diagnózu,“ objasňuje ďalej.

Podpora potenciálu

Podporuje ho inkluzívne vzdelávanie, a to v maximálnej možnej miere. Škola, ktorá tento princíp uplatňuje, prispôsobí vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám detí – či už ide napríklad o deti s telesným postihnutím, mentálnou poruchou, poruchami učenia alebo zdravotnými problémami. Vytvára prostredie s pozitívnou, tvorivou a priateľskou klímou v triedach, kde sú takíto žiaci integrovaní. Práve na tento projekt je určený výťažok tohtoročného Plesu v opere. Tento rok sa podarilo vyzbierať historicky najvyššiu sumu 254 620 eur, ktorá bude v plnej výške venovaná projektu.

