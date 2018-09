Ste viac ohrození rakovinou semenníkov a nepodnosťou? Spýtajte sa vašej matky

Chlapci, ktorí sa narodili s nezostúpenými semenníkmi, majú 2-krát vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich v dospelosti rozvinie rakovina.

Podľa novej austrálskej štúdie majú muži, ktorí sa narodili s nezostúpenými semenníkmi 2,4-krát vyššiu pravdepodobnosť, že ich postihne rakovina semenníkov oproti tým, ktorí tento problém po narodení nemali.

Hrozba rakoviny aj neplodnosti

Okrem vyššej pravdepodobnosti rakoviny semenníkov je u nich tiež dvojnásobne väčšia pravdepodobnosť, že vyhľadajú liečbu neplodnosti. Súvislosť medzi nezostúpenými semenníkmi a rakovinou nie je priama a jasná, ale podľa odborníkov by to mohlo mať spojitosť s tým, že v brušnej dutine je teplota vyššia ako v semenníkoch, ktoré sú vďaka svojmu umiestneniu „mimo“ tela asi o 2 stupne chladnejšie. To isté platí pre neplodnosť.

Vhodný je skorší operačný zákrok

Väčšine bábätiek, ktoré sa narodia s nezostúpenými semenníkmi, dôjde k ich spontánnemu zostupu do 3 až 6 mesiacov. Asi jedno zo 100 takýchto bábätiek ale potrebuje operáciu. K tej sa pristupuje v mnohých krajinách až po 18.mesiaci veku. Vedci tvrdia, že skorší zákrok by mohol znížiť riziko hrozby rakoviny semenníkov ako aj neplodnosti v dospelosti. Za každé 6-mesačné odloženie operácie sa riziko rakoviny zvyšuje o 6%, tvrdia odborníci.

Štúdia bola robená analýzou vyše 350 tisíc chlapcov, ktorí sa narodili v západnej Austrálii v rokoch 1970 až 1999.

