Stravujú sa vaše deti v jedálňach? V školských sa chystajú veľké zmeny

V súčasnosti je na zodpovednosti vedenia školy a kuchárov, aby zostavovali jedálne lístky podľa odporúčaní ministerstiev. Pristupujú však k výberu jedál naozaj zodpovedne?

Vyhláška z roku 2009 síce upravila stravovacie normy a odporúča zaradiť do jedálneho lístka viac zeleniny a obilnín ako pohánka, pšeno, krúpy, no realita je iná. Na väčšine škôl sa aj naďalej varí podľa pôvodných noriem. Najaktívnejšie sa vyhlásených tém na nové receptúry zhostili v zariadeniach školského stravovania vo väčších mestách.

Spojená škola na Tilgnerovej ulici v Bratislave je takou svetlou výnimkou. Bielu múku tu nahradili celozrnnou, jedlá zahusťujú zemiakmi, škrobom, hrachovou alebo bezlepkovou múkou, pri príprave jedál vylúčili cukor, ktorý nahradili medom. Žiaci majú k dispozícii zeleninové stoly, každý deň si vyberajú z dvoch jedál, z ktorých je vždy jedno bezmäsité alebo s rybou. Z kuchyne úplne vylúčili polotovary.

Deti to milujú

Veľa záleží na tom, ako sa žiaci stravujú doma a ako sa o ich stravovanie zaujímajú rodičia. Zistili sme, že najmä chlapci favorizujú vyprážaný rezeň, dievčatá šaláty a všetci palacinky,“ vymenúva obľúbené jedlá detí riaditeľka bratislavskej Spojenej školy Alena Turčanová a dodáva: „Náš vedúci jedálne sa snaží nielen inovovať jedálny lístok, ale pozitívne hodnotím aj jeho prístup k deťom. Naučil ich jesť vo väčšej miere zeleninové šaláty. Deti veľmi baví, že si môžu šaláty naberať samy, i to, že sa samy rozhodnú, koľko a koľkokrát si ho naberú.

Pestrá strava

Nezdravú realitu by chceli zmeniť viacerí odborníci. „Zdravý životný štýl u detí by sa nemal podceňovať,“ hovorí Ivana Bednářová-Častvajová, zakladateľka projektu Pestrá strava bez zbytočnej chémie, ktorý už štvrtý rok funguje v Českej republike a zapojilo sa doň vyše dvesto škôl. V týchto dňoch štartuje jeho prvý ročník aj na Slovensku. Veľa detí má podľa názoru zakladateľky projektu odpor k zdravým jedlám. Prekáža im nedostatočné dochutenie i servírovanie jedál.

„Rodičia, ale aj kuchárky by mali variť pestro a servírovať jedlá zábavnou formou,“ odporúča. Tento projekt má ambíciu naučiť deti orientovať sa v ponuke potravín a aktívne ich zapojiť do procesu prípravy jedla. Samozrejme, pod dohľadom lekárov a výživových poradcov. Skúsenosti totiž ukazujú, že deťom najviac chutí jedlo, na ktorého príprave sa podieľajú.

Do jedální prídu novinky, ktoré potešia mnohé deti. Zdroj: archív

„Najžiadanejšou aktivitou je výroba desiatych podľa odporúčaných receptov,“ potvrdzuje Bednářová-Častvajová. Ide o štvorhodinový proces prebiehajúci v rámci školského vyučovania, keď tridsať detí vyrába v skupinách rôzne desiate, na ktoré potom kreslia reklamu, píšu zloženie, vymýšľajú názov a prezentujú svoje dielo ostatným. „Po trojročnom pôsobení vidíme v Česku pozitívne zmeny. Zo škôl miznú automaty, vedúce školských jedální sa s nami radia, na aký sortiment by sa mali zamerať,“ teší sa zakladateľka.

Skutočne zdravé školy

V septembri odštartoval aj ďalší projekt Skutočne zdravá škola. Základnou myšlienkou je presadiť zdravšie stravovanie detí v školách a v školských jedálňach a zvýšiť záujem rodičov o stravu. Projekt funguje v Česku v materských, základných a stredných školách takmer s päťdesiattisíc žiakmi a vychádza zo skúseností obdobného programu Food For Life Partnership, ktorý funguje vo Veľkej Británii od roku 2005.

„Je to komplexný projekt, ktorého cieľom je vytvárať kultúru stravovania, vážiť si jedlo, vychutnávať si ho a učiť deti to, odkiaľ jedlo pochádza a ako vzniká,“ hovorí realizátorka projektu Janica Lacová. Škola prihlásená do projektu môže dosiahnuť tri úrovne – bronzovú, striebornú a zlatú. V Českej republike z prihlásených dvestosedemdesiatsedem škôl už splnilo bronzové kritériá dvadsaťpäť škôl. Kritériá sa týkajú angažovanosti, kultúry stravovania, kvality jedla, používania lokálnych surovín, vzdelávania žiakov o zdravom jedle. Rodičia, naozaj vás nezaujíma, ako zdravo sa stravujú vaše deti v škole?

