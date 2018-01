Svetový rekord v oplodnení: Má iba 2 mesiace, no splodili ju pred 24 rokmi!

Emma sa narodila v novembri minulého roka. Vážila 3 kg a merala 50,8 cm. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nepochádzala z embrya zmrazeného v roku 1992.

Keby bola Emma Wren Gibson z Tenessee normálne dievča, dnes by mala 24 rokov a možno by študovala na vysokej škole. Patrí však k „bábätkám z ľadu", ktoré sa ako embryá anonymných párov neimplantovali do maternice konkrétnej ženy, ale boli zmrazené a uchovávané v národnej spermobanke v Knoxwille.

Čítajte aj: Darované vajíčko. Kto je vlastne rodič?

Boli prekvapení

Rodičia boli podľa stanice CNN sami prekvapení, keď sa dozvedeli o veku embrya. V časoch, keď ho zmrazili, mala jeho budúca matka dva roky. „Toto embryo a ja sme mohli byť najlepšie kamarátky," uvažuje Tina (26), ktorá si ho nechala implantovať v marci minulého roka.

Vaše príbehy:

„Chcela som len mať dieťa. Je mi jedno, či je to svetový rekord alebo nie," vyjadrila sa po pôrode. Spolu s manželom Benjaminom (33) si mali vybrať z 300 darcovských profilov. Aby výber zúžili, orientovali sa najprv podľa výšky a váhy darcov. Napriek tomu, že Tina netušila, aké rekordérske embryo sa vyvíja v jej tele, je za dieťatko neuveriteľne vďačná. „Je to pre mňa vianočný darček", povedala.

FOTO: Neslávne pokusy slávnych. S plodením sa natrápili

Dokonalý zázrak

Benjamin Gibson nemôže mať vlastné deti, lebo trpí ochorením, ktoré u mužov spôsobuje neplodnosť. Malú Emmu považuje za vlastnú, hoci nemá ani jeden jeho gén. „Je to taký sladký zázrak," povedal. „Myslím si, že na to, ako dlho bola zmrazená, vyzerá skutočne dokonale."

Idete do IVF? Čo vás čaká pri mimotelovom oplodnenení a aké máte šance?

Foto: Profimedia.sk

Najstaršie embryo, z ktorého sa úspešne narodilo dieťa, bolo zmrazené 20 rokov a až doteraz držalo rekord. Chlapec sa narodil 42-ročnej že v roku 2010 vo Virgínii.