Ťažký prvý mesiac v škole: 3 tipy proti bolesti chrbtice

So začiatkom školy sa záťaž na deti stupňuje. Nielen psychická, ale aj fyzická. Ako im sňať čo najviac problémov z pliec?

Po začatí školskej dochádzky začínajú viac sedieť, hrbia sa zle držia chrbticu. Okrem toho prenášajú ťažkú školskú tašku. Štúdie potvrdzujú, že plná aktovka spôsobuje u detí bolesti chrbta či hlavy. Následkom býva i skolióza a svalová nerovnováha. Začne sa prejavovať bolesťou chrbta, ktorá môže neskôr prerásť do výraznejších ťažkostí. Ako tomu zabrániť?

Správna aktovka

Správna taška by mala byť primeraná veku, výške a hmotnosti dieťaťa. Celková hmotnosť naplneného batohu by mala byť približne do 10 % hmotnosti dieťaťa a nemala by presiahnuť 15 %. Dvadsať päťkilové dieťa by malo niesť tašku s hmotnosťou asi 2,5 kg, maximálne 3,75 kg.

Vhodná obuv

Výber vhodnej obuvi samozrejme závisí aj od toho, kde ju bude školák nosiť. Pre celodenné nosenie v interiéri vyberajte ľahkú a vzdušnú obuv, ideálne z prírodného materiálu. Deťom sa nôžky potia viac ako dospelým. Nezabudnite, že deti cez prestávky radi behajú, papučky by sa im nemali vyzúvať. Ideálne sú šnúrky alebo zapínanie na suchý zips. „Deťom by sme mali vyberať obuv presne podľa tvaru ich nožičiek. Obuv by nemala byť príliš veľká, ale ani úzka. Noha má mať v topánke malú vôľu,“ hovorí fyzioterapeutka Zuzana Rohutná.

Reflexné prvky

Nepustite ho do školy bez reflexného označenia. Zvoľte nálepky, nášivky alebo obrázky, ktoré sa dajú pripnúť na školskú tašku. Zvážte aj farbu oblečenia. V tmavých farbách je pre vodiča ťažko viditeľné. Ak má napríklad čiernu bundu, ideálne je skombinovať ju napríklad s farebnými nohavicami. Ľudia, ktorí majú na sebe zároveň reflexné prvky, sú pre vodičov viditeľní až do diaľky 200 m. Napokon, povinnosť mať na sebe reflexné prvky chodcom idúcim po okraji vozovky prikazuje zákon.

