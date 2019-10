Tento týždeň udrie chladné počasie. Vyskúšajte TOP rady, ako posilniť deťom imunitu

Príjemné babie leto zdá sa skončilo a tak nastáva čas vyzbrojiť sa voči vírusom. Najzraniteľnejšie sú pritom deti. Posilnite ich obranyschopnosť organizmu pomocou jednoduchých pravidiel.

Ako je možné, že niektoré deti sú takmer celý rok zdravé, zatiaľ čo iné prechádzajú z jednej choroby do druhej? Kým jedno prežije chrípkové obdobie so slabou nádchou, na iné sa vírusy takpovediac „lepia”? Nielen genetika, stav imunity a chorobnosť kolektívu rozhodujú o tom, ako často dieťa ochorie. Dôležitý je tiež prístup rodičov, ktorí sa však dopúšťajú mnohých chýb.

Nebojte sa chladu

Akonáhle vonku klesnú teploty, obmedzíte pobyt vonku a zavriete sa s deťmi v byte? Občasné návštevy detských kútikov, kaviarní či susediacich kamarátov deťom imunitu na zimu nepripravia. Do toho prekúrené priestory a priveľa vrstiev oblečenia. Zdraviu však čerstvý vzduch svedčí, a to za každého počasia. Ak chcete dieťaťu posilniť imunitu, nebojte sa chladu a doprajte mu aspoň pol hodinu prechádzky denne. Prospeje to nielen drobcovi, ale aj vám. Trochu námahy sa vám odvďačí tým, že budete lepšie pripravení odolávať chorobám.

O sveter menej

S tým súvisí aj otužovanie, ktoré posilní imunitu veľkých aj malých. Vetrajte doma pravidelne, aby ste vymenili vzduch. Snažte sa neprekurovať priestory, v ktorých sa počas dňa zdržiavate a rovnako to platí aj v noci. V detskej izbe stačí osemnásť stupňom, aby v nej nebol suchý vzduch. Dajte deťom o svetrík menej, keď ide na prechádzku. Niekedy je menej viac. A ak máte odvahu a dieťa je pripravené na otužovanie, skúste chladnejšiu sprchu. Riaďte sa však pravidlami otužovania a postupujte len veľmi pomaly. A najmä, dieťa s tým musí súhlasiť, inak by ste mu spôsobili nepríjemný zážitok.

Nevymieňajte si bacily

Je ťažké nenakaziť sa, ak je niekto z rodiny chorý. Najmä deti si medzi sebou vymieňajú vírusy a je zložité im v tom zabrániť. Existuje však niekoľko pravidiel, ktoré ak dodržíte, môžete sa chorobe vyhnúť. Naučte deti, že každý má svoj pohár aj príbor a nesmú si ich medzi sebou vymieňať. Stačí zárodok choroby a pri „zdieľaní” vírusov či bacilov naplno prepukne. Deti si po vyfúkaní nosa majú umývať ruky. Zabráňte aby ochytali okýchanou rukou kľučky či iné predmety, ktoré by potom mohlo chytiť ďalšie dieťa. Ale najmä, naučte ich poriadne umývať si ruky a zakrývať ústa pri kýchaní a kašľaní. Banalita, ktorú však deti často nedodržiavajú.

Dajte im pokoj

Ak už na dieťa niečo lezie, cíti sa zle, je slabé alebo má teplotu, nechajte ho doma. V kolektíve sa jeho stav len zhorší a nakazí ďalších. Doma sa organizmus upokojí, oddýchne si a takto si aj ľahšie poradí s chorobu. Pokiaľ má len nádchu alebo mierny kašeľ, môže ísť na chvíľu von. Krátka prechádzka na čerstvom vzduchu mu len prospeje. Obmedzte však miesta, kde je riziko, že sa môže opäť nakaziť - nákupné centrá, kiná, MHD alebo detské herne. A najmä, keď už choroba poriadne prepukne, treba zaľahnúť do postele a vyležať ju.

Domáca medicína

Skôr než siahnete po liekoch, vyskúšajte rokmi overenú ľudovú medicínu. Pribrzdite hneď v začiatkoch prechladnutie, nádchu, či kašeľ domácimi sirupmi. Sú účinné a môžete si ich ľahko vyrobiť doma. Existuje cibuľový, tymiánový, mrkvový, levanduľový, zázvorový a mnohé ďalšie. A verte, že deťom budú chutiť, pretože sú sladké. Alebo im pripravte mlieko s medom, cibuľový čaj či známy priessnitzov obklad. Ak chcete niečo príjemnejšie, vyskúšajte vôňu éterických olejov. Pôsobia antibakteriálne, protivírusovo a posilňujú obranyschopnosť organizmu. Zamerajte sa na silice z eukalyptu, mäty, borovice, čajovníka alebo levandule.

Doplnky pozor!

Máte nakúpený celý arzenál výživových doplnkov a len čo príde chrípková sezóna už aj ich začnete dieťaťu dávkovať? Je pravda, že detský imunitný systém potrebuje na to, aby bol výkonný, veľa vitamínov a minerálov. Neverte však tomu, že všetko vyriešite v lekárni. Odborníci upozorňujú, že potrebné látky nezabezpečíte dieťaťu potravinovými doplnkami, ale pestrou stravou bohatou na ovocie a zeleninu, a to aj v zimnom období. Ďalej napríklad strukovinami, celozrnnými potravinami, rybami a obmedzovaním cukru.

Prírodné zdroje

Ak je vaše dieťa často choré, skúste mu posilniť imunitu prírodnou medicínou - bylinkovými čajmi, rakytníkom alebo echinaceou. Rakytník je výborným zdrojom vitamínov A, C a E. Dá sa užívať ako sirup, šťava alebo sa z neho varí čaj. V podobe tinktúry alebo čaju dávajte deťom echinaceu purpurovú. Na posilnenie imunity je tie vhodný betaglukán, čo je výťažok liečivých látok z húb. Tieto doplnky na podporu imunity sa môžu užívať aj dlhodobo a preventívne.

