Tučným deťom škodia rodičia. TIPY lekárky, ako to po prázdninách napraviť

Lekár je často prvý, ktorý si ťažké telo všimne. Podľa britského prieskumu až 9 z 10 rodičov si neuvedomí nadváhu svojho dieťaťa a polovica dokonca ani obezitu. Považujú ju totiž za normálnu. „Z obéznych detí budú raz obézni dospelí aj so všetkými nepriaznivými vplyvmi na zdravie. Budú mať rovnaké stravovacie a pohybové návyky, aké vidia v rodine. Štúdie ukazujú, že obézny pár má obvykle aj obéznych kamarátov s rovnakými záujmami. Štíhly človek ide radšej športovať alebo do prírody, inak sa stravuje, zabáva,“ podotýka diabetologička MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Čo radí?

Nechajte deti denne prejsť 15-20 minút pešo či na bicykli. „Je ťažké presvedčiť rodičov, že troj-štvorkilometrovú vzdialenosť zvládne aj škôlkar. Moje trojročné dieťa prešlo na odrážadle aj 7 kilometrov v kopcoch a päťročnému na bicykli nerobí problém ani 10 kilometrov,“ inšpiruje výživová odborníčka MUDr. Adela Penesová.

Na odtučňovačku!

Nekupujte im malinovky sladené cukrom či fruktózou, naučte deti piť obyčajnú vodu a robte to isté. Pripravte im denne 4 porcie ovocia a zeleniny, vy zobkajte tiež. Chystajte im raňajky, prvé jedlo dňa by mali zjesť do desiatej hodiny. Vypnite wi-fi, obmedzte čas na sociálnych sieťach a hranie PC hier maximálne na hodinu denn. Obmedzte čas pred telkou rovnako ako počas roka, maximálne dve hodiny denne. Trvajte na rovnakom spánkovom režime ako počas roka, minimálne osem hodín denne.

Musia spať

Jedlá nevyprážajte, uprednostňujte varenie a prípravu na pare – radšej zemiakovú kašu ako hranolčeky. Smotanové zákusky, tučné syry a majonézu vymeňte za čerstvé syry a prirodzene nízkotučné mliečne výrobky, tuky celkovo nahraďte olejmi. Dôsledne trvajte na dostatku spánku, skráťte čas, keď deti visia na akomkoľvek type obrazovky, spoločne plánujte rôzne pohybové činnosti, aby ste zvýšili výdaj energie.

