V plienkach sa našli nebezpečné chemikálie! Sú vaše bábätká v ohrození?

Francúzi tvrdia, že v detských plienkach sa nachádzajú rôzne škodliviny, ktoré vplývajú na zdravie. Volajú po prísnejších normách pre výrobcov.

Úrad pre ochranu životného prostredia Anses zverejnil správu s analýzami detských plienok, ktoré sa predávali na francúzskom trhu v rokoch 2016 až 2018. Pracovníci úradu pri ich testovaní objavili rôzne nebezpečné chemikálie, ktoré podľa nich môžu cez moč prísť do kontaktu s pokožkou bábätka a spôsobovať mu zdravotné ťažkosti.

Nebezpečné parfumy

Za problémové považujú napríklad 2 aromatické látky známe ako Lilial a Lyran, ktoré sa pridávajú aj do kozmetiky. Môžu podľa nich vyvolávať alergie, dráždiť pokožku a potenciálne ovplyvňovať plodnosť.

V plienkach našli aj glyfosát, ktorý sa pridáva do prípravkov na ochranu rastlín proti burine. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny IARC ho len prednedávnom zaradila medzi pravdepodobné ľudské karcinogény. Dosiahla, aby sa v Európskej únii, teda aj u nás, prestal používať známy herbicíd, ktorý ho obsahuje.

V testovaných vzorkách objavili tiež polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), ďalej dioxíny a dioxínom podobné polychlórované bifenyly (PCB), ktoré sa kedysi bežne používali v rozpúšťadlách, mazadlách, zmäkčovadlách a izolačných kvapalinách pri výrobe priemyselných produktov. Aj tieto chemické látky majú na naše zdravie negatívny účinok. Môže prejaviť vznikom nádorových a iných ochorení.

Prísnejšie pravidlá pre výrobcov

Podľa štúdie niektoré zo substancií, napríklad 2 spomínané aromatické látky, polycyklické aromatické uhľovodíky, dioxíny a polybifenoly vysoko prekračovali stanovenú normu. Iné, ako formaldehyd, ďalšie aromatické látky, glyfosfát a iné pesticídy, limity neprekročili.

Na základe analýz úrad požaduje pre výrobcov nové, prísnejšie regulačné pravidlá: Parfumy a polyfenoly by sa v plienkach v budúcnosti vôbec nemali nachádzať. Niektoré chemikálie, napríklad na zjasňovanie a bielenie, by sa mali nahradiť inými. Pri stanovovaní noriem treba brať do úvahy, že bábätká niektoré škodlivé látky prijímajú aj v potrave, takže hraničné hodnoty by mali byť oveľa nižšie ako dnešné.

Autori správy pripúšťajú, že nedokázali odpovedať na niektoré otázky. Napríklad, do akej miery škodlivé látky skutočne prichádzajú do kontaktu s pokožkou dieťaťa a spôsobujú zdravotné ťažkosti. Vyjadrili sa, že treba realizovať ďalšie výskumy, ktoré by problematiku posunuli ďalej.

