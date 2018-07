Väčšina predškolákov nehovorí správne. A ten váš?

Ak budete mať doma čoskoro školáka, ktorý má rečové chyby, neignorujte ich. Dieťa z nich nevyrastie, problém musí čo najskôr riešiť logopéd.

Väčšina rodičov má pocit, že reč dieťaťa sa vyvinie postupne a až do školského veku netreba chyby v rozprávaní riešiť. Možno vaše dieťa nedokáže vysloviť r, hovorí nezrozumiteľne, zajakáva sa alebo má výrazné sykavky. Riešiť zlú výslovnosť až keď sa z dieťaťa stane školák, je však už neskoro. Správnu výslovnosť by totiž malo zvládnuť medzi 3. až 6. rokov, upozorňujú logopédi.

Všímajte si deti

„Reči by sa mala venovať pozornosť najmä v prvých rokoch života. Najneskôr do troch rokov dieťaťa by si mali rodičia všimnúť, či rozpráva správne. Skutočnosť je však iná. Až 78 % predškolákov nehovorí čisto,” hovorí klinická logopedička Anna Hrnčiarová. A dodáva, že mnohí rodičia si nevšímajú, ako ich dieťa artikuluje a či má problémy s výslovnosťou možno aj preto, že sami nesprávne vyslovujú. Alebo ich na to nikto neupozorní, či problém prehliadajú. „Aj mnohí rodičia majú problémy s výslovnosťou, preto deti dostávajú zlý rečový vzor. Predtým rodičov na chyby reči upozorňovali materské školy v spolupráci s logopedičkami. Dnes sa to už nerobí,“ objasňuje Hrnčiarová.

Terč posmeškov

Väčšina problémov s nesprávnou výslovnosťou sa dá odstrániť, musíte však zájsť za logopédom čím skôr. Pretože keď už dieťa príde do školy, môže byť neskoro. Vytvorí sa u neho zlý rečový návyk, je zahltené povinnosťami a jeho rečová chyba, napríklad zajakávanie alebo ráčkovanie, môže byť aj dôvodom pre posmešky od spolužiakov. Zlomový bod je pritom už 3. rok dieťaťa, pretože práve to je obdobie, kedy sa dieťa učí rozprávať. Ak sa naučí vyslovovať zle, môže byť preň ťažké tieto defekty odstrániť. S pomocou logopéda, špeciálnych logopedických cvičení a trpezlivosťou by to však deti mali zvládnuť.

Iné dôvody

Podľa klinickej logopedičky Hrnčiarovej môže byť dôvod zlej výslovnosti aj úplne inde. „Veľmi často sú problémom práve krivé zuby, rôzne defekty v ústach či zlé dýchanie. Napríklad ak sa krivý predhryz skoriguje strojčekom na zuby, výslovnosť sa upraví,” vysvetľuje. V niektorých prípadoch hrá úlohu tiež stres, ten môže spúšťať zajakavosť. Vytvorte preto dieťaťu príjemnú atmosféru pri trénovaní jazyka a reči, povzbudzujte ho a snažte sa mu cvičenie nenanucovať. Opravujte ho nie karhavo, ale jemne. Správna výslovnosť sa musí u dieťaťa zautomatizovať a k tomu okrem času, trpezlivosti a správnych cvičení slúžia aj láskavé rodičovské pochvaly.

