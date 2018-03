Váš príbeh: Chcem zabudnúť. S chemoterapiou dcérka začala päťdňová

Vaše dieťa je onkologický pacient, oznámili Eve pár hodín po pôrode. Bábätko s metastázami v pečeni a kostnej dreni začalo dostávať chemoterapiu.

Tridsaťtriročná Eva čakala pôrod každým dňom. Ako prvorodička bola trošku nervózna, no na bábätko sa veľmi tešila. „Na rutinnej prehliadke ultrazvukom v tridsiatom ôsmom týždni mi lekár oznámil, že dieťa má cystu alebo tretiu obličku. Okamžite som utekala za gynekologičkou a o pár dní ma prijali do pôrodnice. Patrícia sa narodila cisárskym rezom, pupočníkovú šnúru mala štyrikrát omotanú okolo krku. Keď som sa prebrala z narkózy, priniesli mi ju v perinke ukázať a povedali, že je v poriadku,“ spomína Eva na október v roku 2005.

Prvá operácia

Už o pár hodín však bolo všetko inak. Lekár jej oznámil, že dieťatko je na deväťdesiatdeväť percent onkologický pacient. Kým sa zo sekcie spamätávala na gynekologickej JIS-ke, dcérku previezli do detskej nemocnice na oddelenie patologických novorodencov. „Teraz sa na tom už zasmejem, ale chudák manžel, keď hľadal, kde vlastne Paťka leží, sa na vrátnici spýtal, kde je detská patológia. Vtedy nám však do smiechu nebolo. Druhý či tretí deň po narodení dcérku operovali, no keď zistili, že nádor nie je ohraničený, rozhodli, že najprv musí podstúpiť chemoterapiu. S prvým cyklom začala už ako päťdňová.“

Dojčila som s prístrojmi

Patrícia mala štvrté štádium rakoviny, ktorá zasiahla najmä pečeň a kostnú dreň. Rovnako ako u dospelých, aj u malého bábätka má chemoterapia vedľajšie účinky. Paťka vracala, mala hnačky, teploty, po celom telíčku nepekný atopický ekzém. A stále bola napojená na prístroje – infúzie, hadičky a kábliky boli všade okolo nej. „Lekári tvrdili, že dojčenie jej veľmi pomôže, no musí priberať, inak ju začnú prikrmovať. Pred papaním aj po ňom som musela malú odvážiť. V jednej ruke dieťa, druhou som niekoľkokrát denne na kolieskach hore-dolu presúvala celú aparatúru, na ktorú bola pripojená. Ani neviem, ako som to mohla zvládnuť, na oddelení som bola jediná," hovorí Eva, ktorá nakoniec plne dojčila celých osem mesiacov. Neskutočne jej pomohli mamine domáce polievky, jedlo jej každý deň nosila do nemocnice.

Vianoce bez stromčeka

Po mesiaci Evu s Patríciou presunuli na detskú onkológiu. „Netušila som, čo nás čaká. Lekári ma aj s manželom síce informovali, no ja som ledva vnímala. Znelo mi to ako sci-fi. Akoby som mala nejaký blok. Vlastne som ani nechcela ďalšie informácie. Našťastie, svokra je bývalá detská lekárka, radila nám a pomáhala aj pri kontaktoch s lekármi.“ Prvýkrát sa na viac dní dostali z onkológie domov až koncom decembra. „Nebyť mojich a manželových rodičov, nemali by sme ani Vianoce. Na stromček sme vôbec nepomysleli. Najväčším darčekom pre nás všetkých bolo, že sme celé tri týždne mohli byť spolu doma. Vtedy som konečne našla silu a cez počítač som začala hľadať viac o Paťkinej diagnóze.“



Patrícia je dnes úplne bez liekov, chodí do tanečného krúžku, maľuje, lyžuje. Foto: archív

Lieky nepotrebuje

Lekári predpísali dievčatku deväť cyklov chemoterapie, s prognózami však boli opatrní. Ustavične brali Patrícii krv a kontrolovali ju, podľa potreby dávali antibiotiká, transfúzie. „Medzi jednotlivými cyklami nás púšťali na tri týždne domov, no stále sme mali pobalenú tašku do nemocnice. A, žiaľ, spravidla sme sa aj vracali skôr, lebo dcéra mala často zdravotné problémy.“ V apríli 2006 dostala polročná Paťka poslednú dávku chemoterapie a v júli absolvovala operáciu, pri ktorej jej odstránili nádor aj jednu nadobličku. Pečeň sa, našťastie, zregenerovala a histológia dopadla dobre.

„Po deviatich mesiacoch sme sa definitívne dostali domov. Patrícia je dnes úplne bez liekov, chodí do tanečného krúžku, maľuje, lyžuje. Sme možno v strehu o niečo viac ako iní rodičia a možno ju trošku viac rozmaznávame, ale mám dojem, že podobne sú na tom aj iní jedináčikovia,“ usmieva sa Eva a priznáva, že niektoré spomienky už vedome vytesnila. A Paťka? Tá si ťažké prvé mesiace, samozrejme, nepamätá a chorobu jej vzdialene pripomínajú len viaceré kontrolné vyšetrenia, ktoré musí každý rok absolvovať.

