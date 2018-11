Váš príbeh: Bez plodovej vody v brušku. Zachránil ju prelomový zákrok

Všetko sa vraj dá zlepiť. Ale čo maternica, v ktorej bojuje o život malý človek? Slovenský gynekológ zaviedol technológiu, ako zachrániť deti odsúdené na smrť.

Maggie malo byť druhé dieťa Márie a Adama. A všetko išlo hladko. Odcestovali na dovolenku na Tenerife a odtiaľ Mária telefonicky zisťovala výsledky tehotenského skríningu, ktorý môže poukázať na niektoré genetické a vrodené vývojové poruchy plodu. Testy dopadli zle, nasvedčovali, že dieťa môže mať rázštep chrbtice.

„Keď sme sa vrátili na Slovensko, lekár trval na tom, že mám ísť na amniocentézu, odber plodovej vody, ktorý výsledky definitívne potvrdí. Nejako sa mi to nezdalo. Gynekológ predsa musí na ultrazvuku rázštep chrbtice vidieť. Vybrala som sa za jedným z najlepších,“ spomína si Mária Konrád.

Doktor Čunderlík žiaden rázštep chrbtice Maggie nezistil, ale našiel niečo iné. Dieťatko v maternici nemalo žiadnu plodovú vodu. Nevyhnutne ju potrebovalo na to, aby vôbec prežilo. Hrozilo, že umrie, mohol sa mu zatlačiť pupočník a zostalo by bez prísunu kyslíka a stravy alebo by sa mu nevyvinuli pľúca.



Maggie mala po narodení 36 centimetrov a dozrievala v inkubátore.

Ešte ďalší mesiac

Zatiaľ čo iné bábätká veselo plávajú počas vývoja v maternici v bazéne plnom plodovej vody, Maggie o ňu prišla ešte vo štvrtom mesiaci tehotenstva. Bola taká malá, že keby sa hneď narodila, neprežila by. Do takzvanej viability, štádia, keď je aspoň polovica detí schopná prežiť po predčasnom pôrode, jej chýbal minimálne mesiac. Nevyhnutne ho potrebovala. „Bývame v Rakúsku a pokojne sme mohli skúsiť najlepšie rakúske nemocnice, ale výsledok by bol rovnaký. Ukončenie tehotenstva. Našťastie, v Bratislave tento návrh nepadol,“ hovorí otec Maggie, Adam.

Z oblakov na zem

V Bratislave žije odborník na materno-fetálnu medicínu, ktorý sa s Máriou stretol. Ponúkol dievčatám výkon, ktorý Mária nazvala sci-fi. Volá sa amniopatch. Voda odniekiaľ vytekala a doktor chcel zalepiť plodové obaly krvnou plazmou a doštičkami, ktorých darcom bola Mária. „Naším cieľom je urobiť pre dieťa most z obdobia, keď ešte nie je schopné života, do obdobia, keď ho neonatológovia pri veľmi intenzívnej starostlivosti už dokážu po predčasnom pôrode zachrániť. Potreboval som dať Maggie aspoň tri týždne alebo mesiac. Nech amniopatch urobíme akokoľvek dobre, dieťa sa nenarodí v termíne“ vysvetľuje docent Vladimír Ferianec z II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB v Ružinove. A takto to dostala na tácke aj Mária. Žiadne sľuby a záruky. Len za a proti a rozhodnite sa, či do toho idete.



Štvorročná Eli si mamu a malú sestričku užila len krátko. Bábätko je po dvoch týždňoch opäť v nemocnici. Foto: Michal Smrčok

Prečo spontánne praskujú plodové obaly?

Najčastejším dôvodom sú infekcie ako:

ureaplazmy

mykoplazmy

chlamýdie alebo

chronické neliečené infekcie pred tehotenstvom

Toto nikto nepovie

Adam sa doma staral o staršiu Eli. Maggie s Máriou zatiaľ bojovali v nemocnici. Dieťatko dostalo amnioinfúziu, fyziologický roztok. Lekár mu doplnil chýbajúcu plodovú vodu prostredníctvom infúzie cez maternicu. Bol to prvý krok, aby si doktor aspoň vytvoril miesto v maternici na podanie svojho biologického dvojzložkového lepidla. O pár dní prišiel čas na amniopatch. Vladimír Ferianec musel do Máriinej maternice aplikovať látku, pri ktorej neexistuje návod na použitie.

Koľko jej tam dať, v akom poradí a v akej koncentrácii? Na toto nikto neodpovie. Doktor musel prísť sám na to, ako má vyzerať ten najúčinnejší kokteil. Ďalšou výzvou je nepoškodiť pri podávaní amniopatchu dieťa, ktoré je v tom čase veľmi zraniteľné. „My podáme amniopatch ku krčku maternice, kde sa najčastejšie robia diery v plodových obaloch a dieťa to svojou tvrdou hlavou ‚zaštupľuje‘,“ vysvetľuje odborník.

Veľa kriku na sále

Ďalšie mesiace tehotenstva prežila Maggie ako na hojdačke. Raz mala viac, inokedy menej plodovej vody, ktorú stále produkovala a snažila sa piť, aby si nacvičila dýchanie a prehĺtanie. Výkon jej umožnil zostať v maternici ešte tri mesiace. Ale začiatkom ôsmeho voda takmer úplne odtiekla a Mária musela znovu do nemocnice. Tentoraz už s taškou a oblečením pre dieťa veľkosti bábiky.

„Tie prvé minúty počas sekcie boli veľmi napínavé. Čakali sme, či bude Maggie dýchať. Jej pľúca boli nezrelé a navyše mohli byť postihnuté tým, čo sa dialo. Po troch týždňoch v nemocnici som sa mohla konečne vrátiť domov, kde ma čakal Adam a moja štvorročná Eli. Malá Maggie zatiaľ dozrievala v inkubátore na Kramároch.“ „My týmto výkonom robíme kolegom neonatológom extrémny problém. Pridávame im prácu, lebo im vyrábame komplikovaných nezrelých novorodencov z plodov, ktoré nemali žiť,“ priznáva doktor Ferianec.

