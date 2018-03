Váš príbeh: Bianka sa trápila pre veľké uši. Pri operácii ju neuspali

Viete si predstaviť dieťa, ktoré vydrží takmer dve hodiny ležať dobrovoľne na operačnom stole? Toľko trvala plastická operácia odstávajúcich uší druháčky z Myjavy.

To, že Bianku trápia uši, si dlho nechávala pre seba. Rodičom to prezradila až Biankina psychologička. Mama konečne pochopila, prečo jej prvorodená stále nosí rozpustené dlhé kučery.

Spolupracuje?

Zákrok sa štandardne robí v lokálnej anestézii. Pri plnom vedomí. „Dôležité je, aby dieťa chápalo, prečo operáciu podstupuje. Musí to tak samo cítiť. Ak v zákroku vidí význam, je schopné spolupracovať, a to je v lokálnej anestézii podmienka,“ vysvetľuje plastický chirurg MUDr. Martin Bohač, PhD., MHA z nemocnice v bratislavskom Ružinove. Najmladšie dieťa pri vedomí na jeho stole malo necelé štyri roky.



Pred zákrokom chodila Bianka iba s rozpustenými vlasmi. Nechala sa odfotiť iba tesne pred operáciou. Foto: Martin Boháč

Uhol nestačil

Biankini rodičia sa s dcérou rozlúčili pred operačnou sálou. Dievčatko odvážne vstúpilo dnu. „Pred zákrokom dieťa dostane tabletku na uvoľnenie. Je malátne, ale pri vedomí. Bolesť ani plynutie času nevníma,“ vysvetľuje lekár. Odstávajúce uši jednoducho zdedíte. Môžete mať na nich jednu alebo hneď niekoľko komplikácií, ktoré treba upraviť. „Bianke odstával dolný lalôčik, hlboká mušľa a mala aj veľký uhol medzi uchom a hlavou. V takomto prípade nestačí iba upraviť uhol. Je potrebné zmenšiť aj mušľu a zároveň upraviť ušný lalôčik, ktorý išiel iným smerom, ako mal,“ vysvetľuje lekár.

Skrytá jazva

Zabolela ju len injekcia s anestéziou, viac už Bianka necítila. Počas celej operácie ležala na chrbte, otáčala iba hlavou. Ak by jej stuhol krk, mohla by si ho uvoľniť. Výhoda lokálnej anestézie je v tom, že pacient môže s lekárom komunikovať aj počas operácie. Martin Boháč operoval Bianku technikou, ktorú si priniesol z Kanady. Využíva sa pri nej časť nadbytočného podkožia na prekrytie všetkých vnútorných štruktúr. Dvojitá vrstva zabezpečí silnejšie fixovanie a dospelý pacient po takejto operácii nedostane na hlavu turban z obväzov, ale iba čelenku. U detí však existuje vyššie riziko, že si pri hre zatrhnú operované ucho, preto dva týždne strávila Bianka aj s turbanom.

Plastický chirurg Martin Boháč radí, že ideálny čas na operáciu sú chladnejšie mesiace, kým sa nepotíte. Foto: Robo Hubač

Od ucha k uchu

Za rodičmi prišla po operácii vysmiata od nového ucha k novému. Osemročnú slečnu plastický chirurg pochválil. „Bianka je odvážna, ničoho sa nebojí,“ prezradila o nej mama Jana. „Bolesť prišla po odznení analgetík asi hodinu po operácii, ale to sme vyriešili paracetamolom,“ opisuje.

Výhoda bola, že Bianku si hneď po zákroku mohli rodičia odviezť domov. Antibiotiká sa preventívne nepredpisujú, aby sa detský organizmus zbytočne nezaťažoval. Po zložení turbanu neskrývala školáčka radosť z nových ušiek, teraz ju čaká šesť týždňov s kompresnou čelenkou a potom sa vrhne do účesovej tvorby, ktorú si doteraz odopierala. Ortoplastika vyšla rodičov na 550 eur.

Rozhoduje psychika

Najväčšiu úlohu pri odstávajúcich ušiach hrá psychika. „Niektorí s tým prežijú do dospelosti a až vtedy si ich dajú operovať, iní sa tým nezaoberajú vôbec. Ak dieťa trpí v kolektíve, lebo rovesníci sa mu vysmievajú, všimnete si to už v predškolskom zariadení. Vtedy treba dieťa operovať, skôr ako príde do nového kolektívu,“ hovorí plastický chirurg o malých pacientoch, ktorých operujú v predškolskom veku. Ideálne v chladnejších mesiacoch, kým sa nepotíte. „Priklopením ušnice k hlave v stiesnenom priestore za uchom vznikne jazva. Šicí materiál môže v teple kvasiť a čím je teplejšie, tým ľahšie sa do rany dostane infekcia,“ radí.



Za rodičmi prišla po operácii vysmiata od nového ucha k novému uchu. Foto: Martin Boháč

Dlahovanie uší

Prvých pár dní po narodení je ušnica schopná zmeniť tvar, pretože sa správa elasticky. „Existuje špeciálne dlahovanie. Vďaka vysokej hladine progesterónu od matky sa ušnica ľahšie formuje. Ak bolo dieťatko v maternici nejako pokrútené a narodí sa s deformovanou ušnicou, vieme to napraviť tým, že ucho jednoducho prilepíme,“ vysvetľuje Martin Boháč citlivý prístup a dodáva, že po troch týždňoch už nejde uško tak jednoducho napraviť.