Váš príbeh: Osudná jazda a potom ŠOK! David prežil smrteľný úraz, horšie len prišlo

Keď otvoril oči, vedel samostatne akurát tak dýchať a pohnúť prstom pravej ruky. Dnes vám silno stisne ruku, porozpráva sa s vami po anglicky i po maďarsky a skúša jesť lyžičkou. Je to málo či veľa?

Ahoj, David, oslovujem šestnásťročného chlapca sediaceho vo vozíku. Rodičia ho počas nášho krátkeho rozhovoru trpezlivo upozorňujú, aby zdvihol hlavu a pozeral priamo na mňa. Logopedička ma uisťuje, že mi rozumie a vidí ma. Napriek tomu sa cítim neisto a neviem presne, ako mám reagovať. Mätie ma jeho rozptýlený pohľad. Podávam mu ruku. Silno ju stlačí a chvíľu trvá, kým stisk uvoľní.

Harry Potter

Pýtam sa, či ho občas chodia navštíviť spolužiaci. Odpovie: „Áno.“ Chcem vedieť, aká je jeho obľúbená muzika. Poznamená: „Iron Maiden.“ Zaujíma ma, či počúva audioknihy, keďže sám zatiaľ nemôže čítať. Jeho odpoveď ma mierne vyvedie z miery: „Mama mi číta Harryho Pottera v angličtine.“ A stručne dodá, že sa mu páči Ron, lebo je smejko. Pri otázke, či mu nechýba počítač, ožije: „To by bolo super, keby som mohol robiť s počítačom!“ A na záver sa ma v angličtine, maďarčine a ruštine spýta, ako sa mám. Chlapcove odpovede sú zväčša strohé a niektoré mi musia rodičia pretlmočiť. Je to málo či veľa? David prežil zranenia nezlučiteľné so životom a prebral sa z bdelej kómy. Vníma a komunikuje. Nie je už toto zázrak? Osobne si myslím, že je.



David je fanúšik Iron Maiden a Harryho Pottera. Na snímke pred úrazom. Foto: archív D.F.

Najdlhšia noc

Mal rád pohyb ako každý štrnásťročný chalan. Posledné prázdninové dni chcel naplno využiť. Vyzval spolužiakov, aby vstali od počítačov a išli sa bicyklovať. Osudným sa mu stal priechod cez frekventovanú cestu. „Bývame v Košiciach, kúsok od detskej nemocnice. Nebyť rýchleho zásahu policajtov, účastníkov nehody a záchranárov, stretnutie s autom mohlo byť fatálne. Keby sa to stalo v malom meste alebo na dedine, už by medzi nami asi nebol,“ hovorí Rudolf Fodor. „Zrazu sme sa ocitli na chodbe pred operačnou sálou a do štvrtej rána sme čakali, čo bude. Bola to najdlhšia noc nášho života. Netušili sme, či vôbec prežije. Prvé dni a týždne takmer nejete a nespíte, pomaly sa vyrovnávate s tým, čo sa stalo,“ spomína jeho manželka Patrícia, bývalá učiteľka angličtiny. „Svoje povolanie som milovala. Po Davidovom úraze som sa však rozhodla rýchlo: Môj syn potrebuje opatrovateľku na plný úväzok. A tou môže byť len jeho mama.“

Vzájomne si pomáhali

Chlapec ležal tri týždne v umelom spánku a niekoľko ďalších bol v bdelej kóme. Po nejakom čase si rodičia všimli, že na výzvu reaguje stiskom pravej ruky. Neskôr otvoril oči. „Postupne sme si vypracovali znakovú reč a dohodli sme sa, ako vyjadriť ‚áno‘, ‚nie‘, ‚neviem‘. Začal hádzať loptičkou, písať písmená na tabuľku a do vzduchu. Veľmi sme sa tešili,“ rozpráva otec. „Kým také niečo nezažijete, netušíte, ako vás môžu potešiť aj drobné pokroky. Pred árom sme sa stretávali s inými rodičmi a vzájomne sme sa podporovali. Spočiatku nám chýbal psychológ, ktorý by nám pomohol vyrovnať sa s úplne novou životnou situáciou, ale aj sociálny pracovník, ktorý by nám poradil, ako vybavovať úradné záležitosti. V nemocnici ste plní emócií, bojujete s hadičkami a pumpami. Nemáte čas na riešenie administratívnych vecí. Keď sa potom s dieťaťom vrátite domov, všetko na vás spadne.“

Obetaví

Na lekárov, sestričky a fyzioterapeutov z košických nemocníc rodičia nedajú dopustiť. „Boli úžasní. Sme im vďační za všetko, čo pre nášho syna spravili. Naše zdravotníctvo nie je materiálovo také vybavené, ako by malo byť, ale to nie je chyba zdravotníkov,“ myslí si mama. Pri synovej posteli sa neustále striedali. Mladšieho Deniela, ktorý bol vtedy druhák na základnej škole, vídali málo. „Pomáhali nám s ním starí rodičia a susedia. Z Deniho vyrástol samostatný chalan, ktorý si sám spraví raňajky aj desiatu a zodpovedne sa pripraví do školy. Mali sme voči nemu veľké výčitky, ale David nás stále potreboval v nemocnici. Ako rodina sme sa spolu vlastne stretli až po ôsmich mesiacoch v rehabilitačnom centre.“



Ako rodina sme sa spolu vlastne stretli až po ôsmich mesiacoch v rehabilitačnom centre, hovoria rodičia. Foto: Robo Hubač

24 hodín

Doma na Davida čakala vynovená kúpeľňa, polohovacia posteľ a zdvíhacie zariadenie. Fodorovci nečakali, kým im štát schváli finančný príspevok. S rekonštrukciou im pomáhali rodičia Davidových spolužiakov, príbuzní, priatelia, kolegovia. „Keď k nám prišla revízna lekárka, bola prekvapená. Vraj, prečo prestavujeme skôr, veď peniaze by nám dali! Áno, ale, kedy? Kým pacient leží v nemocničnom zariadení, nedostanete nič. Máte to riešiť, až keď sa vráti domov? To nedáva zmysel. Bolo by to treba zmeniť,“ uvažuje otec.

Mama si uvedomuje, že peňazí na synovu opateru a na náročné terapie nebude nikdy dosť: „David potrebuje dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť. Umývanie, prezliekanie, cvičenie, kŕmenie každé tri hodiny, čítanie, podávanie liekov, v noci polohovanie podľa potreby... Musíme sa však venovať aj mladšiemu Denielovi a bežnej prevádzke domácnosti. Chodíme s Davidom na intenzívne rehabilitačné pobyty, ktoré nám pomáhajú financovať úžasní ľudia s dobrým srdcom. Vďaka nim sa nám podarilo kúpiť špeciálny bicykel a posteľ, ktorá sa dá postaviť do zvislej polohy. Syn však veľmi potrebuje aj služby klinického logopéda, ktorý v štátnych zariadeniach chýba. Žijeme len z manželovho platu, pritom platíme fyzioterapeuta, ktorý nás stojí mesačne viac, ako je môj príspevok na opatrovanie.“

Dôležitá logopédia

Rodičia si cenia, že už v umelom spánku a neskôr v bdelej kóme rozcvičovali Davidovi v nemocnici všetky kĺby a svaly a robili s ním dychové cvičenia: „Keby sa mu nevenovali, nastali by u neho silné kontraktúry. Za čas, čo ležal na posteli, narástol desať centimetrov a vážil sotva štyridsaťsedem kilogramov. Rozcvičovanie celého tela bolo, a stále je, pre neho veľmi dôležité.“ Problém však je, že v klasickom nemocničnom zariadení sa pacientovi venujú len od krku dole. Tvár a ústa zväčša ostávajú mimo hry.

„David mal šťastie, lebo fyzioterapeutky z košickej detskej nemocnice ma naučili používať dvanásť stimulačných bodov na tvári. Do úst sme však nešli, okrem umývania zubov. Keď sme prvý raz prišli do neštátneho rehabilitačného centra v Piešťanoch, David nevedel prehĺtať sliny a potravu, artikulovať, hovoriť. Dnes to vďaka intenzívnej logopedickej terapii, ktorú mu poskytli v Piešťanoch, ale aj v Kováčovej a v Skalici, dokáže,“ teší sa mama.



David nevedel prehĺtať sliny a potravu, artikulovať, hovoriť. Dnes to vďaka logopedickej terapii, dokáže. Foto: Robo Hubač

Zázraky sa dejú

Davidov život bol niekoľko ráz na vážkach. Bojoval s infekciami, preležaninami a refluxom, so stratou imunity. Prešli mesiace, kým sa zbavil hadičiek vedúcich do jeho tela. Pre hydrocefalus má stále zavedenú drenáž a do žalúdka mu vedie sonda na prívod potravy a tekutín. Postupne však začal vedome prehĺtať a snaží sa stravu prijímať ústami. Zosilnel natoľko, že dokáže sedieť s oporou, i keď je to pre neho veľmi namáhavé. Má poruchu okulomotoriky, teda pohybov očí, ktorá súvisí s poškodenými hlavovými nervami. Zatiaľ zrejme nevidí dynamický pohyb, napríklad v televízii, len statický obraz a veľké písmená. Nefunguje mu dobre krátkodobá pamäť, nepamätá si napríklad, čo sa udialo pred piatimi minútami, kto ho navštívil a o čom sa s ním rozprával. Dlhodobá pamäť je celkom v poriadku. Porozpráva sa s vami po anglicky či po maďarsky, čosi si pamätá aj z ruštiny.

Opraví vás vo výslovnosti, doplní údaj, na ktorý si neviete spomenúť. Absolvoval niekoľko vážnych operácií, naposledy kranioplastiku, pri ktorej mu lekári nahradili časť lebečnej kosti. Rodičia veria, že ďalšie terapie mu pomôžu zlepšiť život a rehabilitácie dokážu rozhýbať aj ochrnutú ľavú časť tela. Jeho stav si vyžaduje obrovskú trpezlivosť a odhodlanosť, ale pomaličky sa zlepšuje. „Vieme, že môžu nastať rôzne komplikácie. Všetkým nám chýba starý David. Snažíme sa myslieť pozitívne, zároveň musíme stáť nohami na zemi a rozmýšľať, ako ďalej.“

Neľutujte sa!

Čo odporúčajú Davidovi rodičia ľuďom, ktorí sa ocitli v podobnej situácii: „Myslite pozitívne a zároveň reálne. Tešte sa aj z malých pokrokov a z každého dňa. Obklopte sa optimisticky mysliacimi ľuďmi. Pýtajte sa a hľadajte odpovede u lekárov, ale vyskúšajte aj alternatívne terapie. Neľutujte sa, preneste sa nad nezmyselné malichernosti, nenechajte sa znechutiť zle fungujúcimi vecami v zdravotníctve ani sa odbiť na úradoch. Otvorte sa okoliu, kontaktujte sa s rodinami s podobným osudom a raďte si. Buďte si s partnerom vzájomne oporou. Ak máte ďalšie deti, snažte sa byť čo najviac pozitívne naladení. My chceme, aby náš mladší syn vyrastal v príjemnom rodinnom prostredí a vedel, že aj ťažké životné situácie sa dajú zvládať spoločne a s úsmevom.“

