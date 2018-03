Vedci o náhlom úmrtí bábätka: Tiež robíte chybu, ktorá vám ho môže vziať?

Máte malé bábätko? Radšej ho veľmi starostlivo neprikrývajte, ak oň nechcete prísť.

Syndróm náhleho úmrtia, SIDS, sa najčastejšie objavuje od polnoci do šiestej hodiny ráno a viac u chlapcov. „Po pol roku sa výskyt znižuje a po roku už nie je,“ vysvetľuje neonatologička Iveta Kostelníková. Hrozí najmä predčasne narodeným deťom, súrodencom detí, ktoré na SIDS umreli, drobcom s pôrodnou hmotnosťou do dvetisícpäťsto gramov a takisto deťom nezodpovedných matiek, ktoré v tehotenstve fajčili či brali drogy. No je tu ešte niečo.

Kedy uložiť dieťa do postieľky? Večnú dilemu vyrieši jednoduchý výpočet

Paplón preč

Už pred niekoľkými rokmi si výskumníci všimli, že o nebezpečenstve rozhoduje aj mesiac, kedy príde bábo na svet. Viac úmrtí na SIDS sa udeje v neskorej jeseni a skorej zime u detí, ktoré sa narodili koncom leta alebo začiatkom jesene. Oči a uši na stopkách sa oplatí mať hlavne od decembra do februára, i keď prečo si tichá smrť vyberá práve chladné mesiace, zatiaľ zostáva záhadou. „Je to štatistický údaj. Príčina týchto časových rozdielov doteraz nebola objasnená,“ mieni pediatrička Monika Antošová a podobne sa vyjadrujú vedci vo svete, ktorí sa snažili prísť záhade na koreň.

Zomierajú zdravé: Syndróm náhleho úmrtia dojčiat je nepredvídateľný

Americký National Institute of Child Health and Human Development NICHD (Národný inštitút zdravia detí a ľudského vývinu – pozn. redakcie) odporúča v zime šetriť prikrývkami. Možno aj vy svoje dieťa babušíte, hoci to nepotrebuje. „Počas chladných mesiacov rodičia často prikryjú dieťa dekou navyše alebo kusom oblečenia, aby im bolo ešte teplejšie. V skutočnosti tak zvyšujú riziko SIDS,“ vystríha úrad, keďže prehriatie bábätka je jeden z hlavných podozrivých vyvolávačov. „Ak ho už prikrývate, paplón nesmie siahať vyššie ako po hruď a má byť dôkladne zastrčený pod matrac,“ kážu odborníci z inštitútu. Nezabudnite teplotu v miestnosti stiahnuť, nemala by prekročiť dvadsaťdva stupňov. Ideálnych je osemnásť bez ohľadu na to, či vonku mrzne, alebo páli slnko.

Slnko pre mozog

Je možné, že zima je vinná aj z iného dôvodu. Už dávnejšie sa vie, že so SIDS súvisí hladina hormónu sérotonínu. Jeho vylučovanie okrem iného podporuje slnečné svetlo, ktorého je počas tmavších mesiacov menej. Výkyvy hladiny sérotonínu môžu obmedzovať schopnosť mozgu bábätiek odpovedať na problémy s dýchaním, ako je napríklad nízka hladina kyslíka alebo vysoká hladina oxidu uhličitého. Do takejto situácie sa spáč dostane pri opätovnom vdychovaní vzduchu, ktorý už bábo vydýchlo a ktorý sa hromadí v oblasti lôžka, keď spí na brušku.

Hannah C. Kinneyová z Harvard Medical School a Bostonskej detskej nemocnice skúmala vzorky tkaniva časti miechy, ktorá riadi základné funkcie ako telesnú teplotu, dýchanie, krvný tlak a srdcovú frekvenciu. V tkanive detí, ktoré zomreli na syndróm náhleho úmrtia, bolo o dvadsaťšesť percent menej sérotonínu a hladina enzýmu na jeho prípravu bola nižšia o dvadsaťdva percent oproti ostatným deťom. Kinneyová pritom už predtým dokázala, že mozog malých obetí SIDS má viac buniek, ktoré používajú sérotonín, a domnieva sa, že ich stavba teda mení aj chemické reakcie v mozgu.

Z krvi

Ani v zime nezabúdajte na prechádzky s bábätkom na slnku. Najčerstvejšia štúdia Harvardovej univerzity z polovice minulého roka ukázala, že ešte za života detí možno syndrómu predísť – odberom krvi na zistenie hladiny sérotonínu. Či sa však dočkáme možného skríningového vyšetrenia, ktoré by zachránilo tisícky bábätiek ročne, ešte musia ďalšie skúmania potvrdiť. Alebo je vysvetlenie častejších zimných úmrtí oveľa banálnejšie? „Rizikovým faktorom SIDS sú aj problémy s dýchacími cestami, silná nádcha alebo ochorenie dýchacích ciest. Možno preto je prípadov SIDS v zime viac, lebo aj výskyt vírusových infekcií ako možných spúšťačov je vyšší,“ uzatvára doktorka Kostelníková.

Čítajte aj:

Spánok