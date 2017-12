Vianoce po rozvode: Ako ich deťom spraviť šťastné a veselé?

Vytvoriť deťom traumu a spôsobiť, že budú celý život nenávidieť najkrajšie sviatky v roku je oveľa jednoduchšie ako si myslíte. Domnievate sa, že viete, čo je pre nich najlepšie?

Ak je vaše manželstvo v troskách alebo patríte k čerstvo rozvedeným, prípadne od vášho rozvodu ubehol nejaký rok, zapamätajte si základné pravidlo Vianoc. Neohovárajte expartnera pred deťmi, neprepierajte staré hriechy a už vôbec sa s ním pred nimi nehádajte! Vianočné obdobie má okrem všetkých pozitív totiž zvláštne „čaro“.

Ilúzia dokonalosti nefunguje

Ak sa rozhodnete siahnuť po ilúzii dokonalých Vianoc a s expartnerom sa pri jedení medových oplátok a kapustnice zahráte na šťastnú rodinku, vašim potomkom to v konečnom dôsledku môže ešte viac ublížiť. „Vianoce, počas ktorých rozvedení partneri kvôli deťom na krátky čas opäť vytvoria úplnú rodinu, nebývajú zriedkavé. Dajú sa realizovať iba v prípade, že partneri sa k sebe dokážu správať bez emócií a neriešia svoje bývalé spory. Dieťa, najmä menšie, sa však môže domnievať, že rodina sa opäť dá dokopy, preto tento spôsob nie je veľmi vhodný krátko po rozvode a je skôr neefektívny,“ hovorí psychologička Mgr. Diana Bultmanová.

Radšej do cudziny?

Chcete deti odbremeniť od spomienok z minuloročných Vianoc a počas tých nadchádzajúcich plánujete dovolenku v cudzine? Nemusel by to byť zlý nápad, no najmä malé deti potrebujú domáce prostredie. Miesto, kde sa cítia bezpečne. Ak sa neviete zbaviť pocitu, že drobci potrebujú zmenu, vezmite ich oslavovať k starým rodičom. Ideálne by bolo, keby ste vymenili mesto za dedinu a naopak. Aby deti boli plné nových zážitkov, ale zároveň, aby boli na mieste, kde je ich rodina, hoci aj vzdialenejšia.

Pomôžte deťom vybrať darčeky pre „druhú stranu“ – pre bývalého manžela, starých rodičov, tety, ujov, bratranca, sesternicu... Foto: Matej Kalina

S kým bude na Štedrý deň?

Čo robiť v prípade, že s deťmi chce stráviť Štedrý deň mama aj otec? Nenaháňajte ich ani nestresujte. To, kde má dieťa byť, určil súd, ktorý ho zveril do starostlivosti niektorého z rodičov. Ostatné je len vec dohody expartnerov. Dieťa môže byť napríklad cez Štedrý deň u mamy a Prvý sviatok vianočný stráviť u otca. Dôležité je, aby nemalo pocit, že si ho pohadzujete. „V praxi sa často stretávam s úspešným riešením, keď sa deti u mamy a u otca striedajú každý druhý rok. To je však možné len v prípade, že nie sú prítomné búrlivé negatívne emócie,“ hovorí Diana Bultmanová. Podľa jej slov nie vždy vhodné za každú cenu sa snažiť o komunikáciu s expartnerom. „Niekedy je priam nevyhnutné, aby sa jeden z rodičov s dieťaťom už vôbec alebo čo najmenej stretával. Napríklad keď muž bil manželku, deti a svojou agresivitou ohrozuje ich výchovu.“

S novým partnerom

Nový problém prichádza s novou rodinou. Naozaj chcete deťom predstaviť novú mamičku alebo otecka rovno pod jedličkou? Zabudnite na to, že práve počas Vianoc to bude pre deti úžasné prekvapenie! „Na prvý kontakt detí s novým partnerom Vianoce určite nie sú vhodné. Ak ho plánujete zapojiť, je nutné, aby ste predtým spolu s ním a deťmi strávili spoločný čas, pretože dieťa môže mať pocit, že nový partner je niekto, kto im berie matku alebo otca. Vzťah k nemu si vytvoria postupne. Deťom je potrebné vysvetliť, že vo vašom živote sa objavil niekto dôležitý, ale rovnako dôležité sú pre vás aj ony,“ odporúča psychologička.

Predstavovať nového partnera deťom počas Vianoc naozaj nie je šťastný nápad. Vianoce sú sviatky, ktoré sa tradične spájajú s rodinným kruhom. Pozvanie niekoho k štedrovečernému stolu môžu deti chápať ako pozvanie do rodiny. Najmä v prípade, keď to ide ruka v ruke s oficiálnym oznámením partnerstva. Nečakajte, že deti budú mať rovnaké nadšenie z „novej“ rodiny ako vy. Je to v ich živote významná zmena, s ktorou sa potrebujú vyrovnať. Náhle predstavenie partnera pri významnej príležitosti, ako sú Vianoce, ich môže vyľakať.

Ak máte dve deti, na Vianoce ich nerozdeľujte. Je jasné, že každý z rodičov, chce byť aspoň s jedným dieťaťom, ale pre deti je rozdelenie traumatizujúce. Foto: Shutterstock

Lepšie je nového partnera predstavovať viac neformálne. Deti by ho mali najprv poznať ako kamaráta rodiča zo spoločných výletov. Takéto postupné zoznamovanie dá dieťaťu čas zvyknúť si na občasnú a neskôr pravidelnú prítomnosť niekoho ďalšieho pri „jeho“ rodičovi. Oznámenie o partnerstve potom nie je až taká dramaticky náhla zmena. „Ani to však nie je záruka, že dieťa bude prítomnosť nového partnera na Štedrý večer vítať. Ak rodič svoje dieťa pozná, vie, čo môže očakávať. Keď si nie je istý postojom dieťaťa, nič nepokazí, keď sa ho na názor na spoločné Vianoce vopred opýta. V konečnom dôsledku je vždy na rodičovi, ako sa rozhodne. Odmietavý postoj dieťaťa by však mal brať do úvahy a uvažovať o nejakom rozumnom kompromise.

Aké ste kúpili darčeky?

Podľa darčekov dieťa vníma svoje postavenie v rodine. „Môže si urobiť aj chybný názor o tom, aký vzťah má k nemu darca. Dieťa nemôže ostať z darčekov sklamané a rozľútostené, stráca tým totiž sebavedomie,“ varuje psychologička Mgr. Diana Bultmanová. Ak budete tráviť sviatky s vašimi deťmi a s novým partnerom, ktorý má dieťa z predchádzajúceho vzťahu, je dobré, aby všetky deti našli pod stromčekom darčeky v rovnakej hodnote. Ak uvažujete o drahšom darčeku pre svojho potomka, pouvažujte o jeho presunutí na iný sviatok alebo o jeho odovzdaní v čase, keď nebudete pod drobnohľadom ostatných detí.

Kompenzujete či podplácate?

Drahý dar môže byť aj snahou o kompenzáciu. Rodič chce deťom vynahradiť chýbajúcu rodinu a pocit spoločného domova a rozhodne sa ich podplatiť nákladným darčekom. „Rodičia sa snažia jeden druhého predbehnúť hodnotou darčeka, čo nie je správne. Dohodnite sa buď na spoločnom darčeku, ktorý môže byť aj drahší, alebo na tom, že obaja budete kupovať drobné darčeky a povedzte si približnú cenovú reláciu, v ktorej sa budú pohybovať,“ radí Mgr. Bultmanová.

Foto: Shutterstock

Deti z rozvedených rodín musia mať možnosť zobrať si svoje darčeky domov. „Často sa totiž stáva, že syn dostane od otca drahý bicykel so slovami: Môžeš sa na ňom bicyklovať, ale len vtedy, keď budeš u mňa. Takýmto spôsobom sa ho snaží k sebe pripútať. Prostredníctvom darov si však dieťa nie je možné kúpiť. Rodič rovnako neuspeje, ak sa po rozvode o dieťa dlhé roky nezaujíma a po rokoch sa snaží získať jeho náklonnosť vianočnými darčekmi. Dieťa, často už dospelé, môže považovať toto gesto za lacný prejav povinnosti. Rodičia by mali dávať deťom darčeky z lásky,“ hovorí odborníčka,