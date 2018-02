Viete všetko o kartičke poistenia pre dieťa? Na toto zabúdate

I keď kartička poistenca nie je občiansky preukaz, stále je to dôležitý doklad, ktorý má svoje pravidlá. Poznáte ich všetky?

Kartičku poistenca nestačí mať, mali by ste poznať všetky zásady používania. Autor: Shutterstock.com

Dieťa je prvých 60 dní poistené v rovnakej zdravotnej poisťovni ako jeho matka. Na základe tohto poistenia mu je uhrádzaná všetka zdravotná starostlivosť - akútna, plánovaná, aj preventívna. „Do 60 dní od narodenia už majú rodičia povinnosť podať prihlášku dieťaťu do zdravotnej poisťovne, ktorú mu vyberú,“ upozorňuje Michaela Fabianová zo zdravotnej poisťovne. Nemusí byť rovnaká, akú majú rodičia, avšak poisťovne ponúkajú rôzne výhody za prepoistenie dieťaťa.

Jedna pre mamu, druhá pre otca?

Oficiálne môže mať každý poistenec iba jednu kartičku. Môžete si však urobiť fotokópiu a tú dať napríklad starým rodičom či triednej učiteľke, ak by museli vziať vaše dieťa na pohotovosť. Jeden z rodičov si môže kartičku odfotiť napríklad aj do mobilu.

Má mať kartičku pri sebe dieťa?

Je na rodičovi, kto bude držiteľom kartičky. „Avšak vzhľadom na to, že do nadobudnutia plnoletosti je za dieťa zodpovedný zákonný zástupca a bez prítomnosti zákonného zástupcu by ani lekár nemal dieťa vyšetriť, je praktickejšie, aby kartičku nosil u seba rodič,“ radí M. Fabianová.

Akú v Rakúsku?

Kombinovaný preukaz – na jednej strane preukaz slovenského zdravotného poistenia, na druhej európsky preukaz zdravotného poistenia môžete použiť aj v zahraničnej avšak len štátnej nemocnici a to v akútnom zdravotnom stave. Ak bývate v pohraničnej oblasti, nie je na škodu zvážiť aj celoročné cestovné poistenie, prípadne vystavenie nárokového dokladu. Ide o doklad s označením E106, ktorý vám vystavia na žiadosť, ak pracujete alebo ste živnostník v SR, ale žijete v inom členskom štáte EÚ. Vďaka nemu môžete čerpať zdravotnú starostlivosť v Rakúsku na náklady slovenskej zdravotnej poisťovne. Do formulára S1 – E106 môžu byť dopísaní aj jeho nezaopatrení rodinní príslušníci, ktorí s ním žijú v Rakúsku. Teda aj jeho deti a manželka, ktorá nie je zárobkovo činná.

