Všimli ste si? Bábätká narodené v lete sú ťažšie. Aha, akú majú výhodu

V lete sú ťažšie

Vedci z Cambridgu si na takmer polmiliónovej vzorke Britiek všimli, že bábätká, osobitne dievčatá, ktoré sa narodili v júni, júli a auguste, mali vyššiu pôrodnú hmotnosť. To, v akom prostredí nový život vzniká ešte pred narodením, má samozrejme vplyv aj na neskorší život. Výskumníci si okrem pôrodnej hmotnosti všimli aj to, že tieto deti boli v dospelosti vyššie a pubertou prešli neskôr ako deti narodené v chladných mesiacoch.

Neskoršia puberta

Tieto rozdiely pritom nijak nesúviseli so sociálnou vrstvou, vekom a zdravím rodičov. Vedúci štúdie doktor John Perry preto zvažoval vplyv ročného obdobia, v ktorej sa deti narodili. „Po prvýkrát sa ukázalo, že aj načasovanie puberty súvisí s ročným obdobím. Boli sme prekvapení, aké podobné vzorce spájali pôrodnú hmotnosť a nástup puberty. Naše výsledky ukázali, že mesiac narodenia má merateľný vplyv na vývin a zdravie. Potrebujeme však viac štúdia na to, aby sme odhalili mechanizmus tohto vplyvu," opatrne hodnotí doktor z Cambridgu.

Viac déčka do bruška

Jedna okolnosť však vyzerá byť viac ako možná. „Myslím si, že dôležité je vystavenie vitamínu D," súdi doktor Perry, že zrejme viac slnečného svetla a teda väčšie vystavenie vitamínu D v druhom trimestri tehotenstva by mohlo jav vysvetliť. „Naše zistenia snáď povzbudia ďalšie výskumy dlhotrvajúceho vplyvu vitamínu D na rané obdobie vývinu, puberty a zdravia," dúfa doktor.

