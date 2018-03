Výsledky výskumu: Antibiotiká deťom do dvoch rokov radšej nie

Asi štvrtinu ročne spotrebovaných antibiotík u nás predpisujú detskí lekári.

Našťastie, postupne klesá počet rodičov, ktorí ak neodchádzajú z ambulancie pediatra s antibiotikami, majú pocit, že lekár sa o ich dieťa dobre nepostaral. Čím menej ráz sa dieťa s týmito liekmi stretne, tým lepšie pre jeho imunitu.

Vírusy vedú

Najčastejším problémom, ktorý riešia detskí lekári, sú infekcie dýchacích ciest. „Tie vyvoláva asi dvesto vírusov a len asi päť baktérií,“ objasňuje pediater docent MUDr. Ivan Novák, CSc., dôvod, prečo nie je namieste, aby väčšina malých pacientov odchádzala domov s antibiotikami. Aj jeho skúsenosť však potvrdzuje, že rodičia ich často považujú za jediný „skutočný“ a účinný liek. Pritom ani proti všetkým bakteriálnym ochoreniam nie je podľa Nováka nutné okamžite nasadzovať antibiotiká. „Potrebné sú len pri tých bakteriálnych ochoreniach, kde sa bez antibiotík dajú očakávať vážne následky. V praxi to znamená, že nie každý hnisavý zápal zvukovodu či prinosových dutín musíme liečiť antibiotikami, najmä ak ide o dieťa staršie než šesť rokov.“

Slabšia imunita

Hlavne pri najmenších deťoch by sa malo s antibiotikami narábať veľmi opatrne. Najmenej do dvoch rokov nemá dieťa dobre fungujúci imunitný systém a antibiotiká môžu výrazne zasiahnuť do zloženia prospešných mikroorganizmov v čreve, ktoré sú základom obranyschopnosti. Okrem toho, vyvíjajúci sa imunitný systém akoby „zlenivie“ a pracuje horšie, ak si zvykne, že zaň vykonajú prácu lieky.

„Antibiotiká by mali deti užívať skutočne len v prípadoch, keď sa laboratórnymi vyšetreniami a testom CRP potvrdí prítomnosť bakteriálnej infekcie,“ zdôrazňuje pediatrička MUDr. Marta Špániková. U detí, ktoré v prvom roku života užívali antibiotiká, je podľa jej slov dokázaná súvislosť s výskytom neskorších alergií. Pri väčšine bežných ochorení je lepšie počkať dva-tri dni na výsledky kultivácie či laboratórnych testov, ktoré dajú odpoveď na to, či a aké antibiotikum je vhodné. V každom prípade je pre imunitný systém detí prospešné, aby užívali probiotiká, a to nielen počas liečby antibiotikami.

Odolné gény

Vedci sledovali deti od pôrodu do troch rokov a zistili, že tie, ktoré užívali antibiotiká, mali oveľa menšiu rôznorodosť bakteriálnych druhov v črevách. A to zvyšuje náchylnosť na ochorenia, ktoré sa prejavia v neskoršom veku. Je to napríklad astma, zápalové ochorenia čreva, cukrovka či dokonca obezita. Navyše u detí, ktoré sa opakovane liečili antibiotikami, zaznamenali zvýšený výskyt baktérií rezistentných na antibiotiká. Hoci „zlé“ baktérie po preliečení pomerne rýchlo miznú z tela a do mesiaca v čreve po nich už nie je ani pamiatky, zanechávajú v ňom plazmidy s génmi odolnosti proti antibiotiku. Tým sa prenesie rezistencia aj na ďalšie mikroorganizmy. Aj preto by sa mali antibiotiká ordinovať malým deťom naozaj len v najnutnejšom prípade.

