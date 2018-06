Vedci vdvíhajú varovný prst: Za rakovinu u detí môže aj čistota!

Akútnu leukémiu spúšťa genetická mutácia, najnovší výskum však ukazuje na nového vinníka - prehnane sterilný spôsob života.

Považujete čistotu domova za základ zdravia, umývate deťom často ruky, používate dezinfekčné utierky a nedovolíte sa im zašpiniť? Možno im škodíte. Deti totiž potrebujú prísť do kontaktu so špinou, pretože pre ich budujúcu obranyschopnosť je dôležité, aby prekonali bežné infekcie a choroby. Vedci teraz prišli s teóriou, že prílišná čistota môže byť jedným z vinníkom najčastejšej detskej rakoviny - akútnej lymfoblastickej leukémie. Okrem genetickej mutácie môže prispievať k jej rozvoju aj spôsob života. Tvrdí to uznávaný britský onkológ Mel Greaves na základe svojho 30 ročného výskumu.

Dôležité škôlky

Rešpektovaný vedec pritom len nedávno dostal prestížnu Kráľovskú medailu od Britskej kráľovskej vedeckej spoločnosti. Vo svojom výskume zistil, že akútnu leukémiu, ktorá sa až v 80% vyskytuje v detskom veku, spôsobuje kombináciou dedičnosti a nedostatku prekonaných infekcií v rannom detstve. Detskej leukémii sa tak podľa Greavesa dá zrejme predchádzať, deti však potrebujú prekonať bežné detské choroby, kde si budujú imunitu. Ideálnym miestom pre výmenu vírusov a baktérií sú detské jasle a škôlky. Podľa vedca by deti mali byť v kolektíve čím skôr, dokonca hovorí do jedného roka.

Úspešnosť liečby

Spomínaný onkológ zhromaždil počas svojej práce v Ústave pre výskum rakoviny v Londýne za desiatky rokov informácie o akútnej lymfoblastickej leukémii, ktorá postihuje jedno dieťa z dvoch tisíc. V 50. a 60. rokoch pritom išlo o smrteľné ochorenie. Moderná medicína dnes dokáže vyliečiť až 90% detí, no liečba je zdĺhavá, nepríjemná a môže mať dlhodobé následky na zdravie dieťaťa. S genetickou mutáciou, ktorá je pravdepodobne príčinou ochorenia, sa podľa Greavesa rodí jedno z 20 detí.

Pokiaľ tieto deti majú dobrý imunitný systém, choroba u nich prepuknúť nemusí. Aby sa však ich obranyschopnosť dobre rozvinula, musia sa v prvých mesiacov života stretnúť s neškodnými baktériami a vírusmi. U detí, ktorým imunitný systém nefunguje dobre, sa môže, ale samozrejme nemusí, rozvinúť sekundárna genetická mutácia. A kvôli nej sú náchylnejšie dostať rakovinu.

Chudobní na výhode

Prípadov akútnej leukémie každý rok pribúda, na rozdiel od iných chorôb však narastá počet chorých detí z lepšie situovaných rodín. Ešte výraznejšie rozdiely odborníci pozorujú pri porovnávaní bohatších a chudobnejších krajín. „Infekčné choroby idú ruka v ruke s chudobou. Ale problémom nateraz prestávajú byť infekcie. Problémom sa stáva ich nedostatok,” hovorí Greaves.

Podobné súvislosti sú tiež pri cukrovke 1. typu, roztrúsenej skleróze a alergiách. Zatiaľ čo v bohatých krajinách počet detí s akútnou leukémiou pribúda, najchudobnejšie národy majú naopak veľmi nízke čísla. Greaves to vysvetľuje tým, že v týchto krajinách majú rodiny zväčša viac detí, ktoré si medzi sebou odovzdávajú baktérie a bežné choroby.

Príklad Kostarika

Greaves teraz dúfa, že sa im ďalším skúmaním podarí vynájsť liek alebo vakcínu, ktorá by tejto chorobe zabránila. Zároveň však hovorí, že rodičia by sa nemali cítiť vinní, ak ich deti ochorejú na leukémiu. Ide najmä o kombináciu genetiky, no životný štýl v tom hrá pravdepodobne dôležitú úlohu. Dobrým príkladom, že táto teória je založená na pravde, ukazuje situácia na Kostarike. Tá v posledných desaťročiach investovala do lekárskej starostlivosti a počet detí sa na rodinu výrazne znížil. Zároveň však vzrástol počet chorých na cukrovku 1. typu a akútnu leukémiu.

