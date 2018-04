Zápis do školy sa blíži. Všetko, čo o ňom potrebujete vedieť.

Dieťa do školy síce zapísať musíte, no ak sa ukáže, že nie je psychicky pripravené, nastúpiť v septembri tam nemusí.

Zápis na základnú školu sa presunul z januára na apríl, čo vítajú detskí psychológovia aj samotní učitelia. Päť- či šesťročné deti totiž môžu aj za tri mesiace urobiť významné pokroky napríklad v jemnej motorike či v sústredení, takže lepšie zvládnu preverovanie schopností pri zápise. Podľa zákona musíte svoje dieťa zapísať do niektorej základnej školy v prípade, že do konca augusta oslávi šieste narodeniny. Presný termín zápisu zistíte na vašej vybranej škole.

Kto ešte môže ísť na zápis?

Aj keď bude mať vaše dieťa narodeniny v septembri či októbri a máte pocit, že je už dosž vyspelé, môžete to skúsiť. V tomto prípade však rozhoduje odborník. Deti narodené v septembri až decembri 2012 nemusia, ale môžu prísť na zápis do školy. „Podmienkou zaškolenia takéhoto dieťaťa je absolvovanie testov školskej zrelosti a ďalšie individuálne vyšetrenie u psychológa. Vyjadrenie musí dať aj pediater,“ upozorňuje detská poradenská psychologička Mgr. Elena Beutelhauserová.

Jazyk na bilingválnej škole nepreverujú

Trend radšej školskú dochádzku odložiť o rok ako posielať do školy nie úplne zrelé dieťa víta zriaďovateľka súkromnej bilingválnej školy PaedDr. Martina Danišová. „Na zápise máme okrem učiteliek vždy aj psychológa, ktorý pozoruje dieťa počas testovania. Preverujeme logické myslenie, sústredenosť, pozornosť, vyjadrovacie schopnosti, pamäť a, čo je u nás dôležité, cit pre jazyky. Vedomosti z angličtiny neskúmame a nie je potrebné, aby sa dieťa pred nástupom na bilingválnu školu učilo jazyk. Naopak, neznalosť angličtiny môže byť dokonca lepšia, než by malo dieťa prísť už so zlými návykmi.“ Podľa PaedDr. Danišovej je integrácia angličtiny do jednotlivých vyučovacích predmetov náročná a je dobré, aby bol prváčik nastupujúci na bilingválnu školu naozaj zrelý.

Kedy a kde testovať

Testy školskej zrelosti robia bezplatne v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Tam zistia, či je vaše dieťa fyzicky, psychicky, emocionálne aj sociálne zrelé na septembrový nástup do školy. „Odporúčame, aby najmä ‚letné‘ deti, teda narodené v máji až auguste, tieto testy absolvovali. Ak zhodnotíme, že nedosahujú školskú spôsobilosť, odporučíme rodičom odklad školskej dochádzky,“ hovorí psychologička.

Testy sa zvyčajne robia až po zápise, v priebehu apríla až júna, no môžete o ne požiadať ešte aj cez letné prázdniny. V prípade, že sa vám aj napriek návrhu psychológov na odklad školskej dochádzky o rok zdá, že vaše dieťa je dostatočne vyspelé a do školy ho pošlete, riskujete jeho neúspech. „Takýto školáčik môže mať problémy s adaptačným procesom, s učením, koncentrovaním a mnohé ďalšie. Zaškolené nezrelé deti sa často vracajú do poradne,“ vysvetľuje Mgr. Beutelhauserová. Chlapci sú v tomto veku vo vývine asi pol roka za dievčatkami, takže je častejšie, že nastupujú do školy o rok neskôr. „Odklad zaškolenia zrelého dieťaťa spôsobí vždy menšie problémy ako nezrelého. V škole sa však môže nudiť,“ dodáva odborníčka.

Čo má dieťa vedieť

Pri zápise učiteľky zväčša preverujú, či dieťa rozoznáva farby a základné geometrické tvary, vie počítať do päť, ako drží ceruzku a kreslí ľudskú postavu, nenásilne otestujú priestorovú orientáciu ako hore, dole, vľavo, vpravo, ďalej výslovnosť, vyjadrovanie, pamäť, koncentráciu. Je dobré, ak si tieto veci trochu doma potrénujete.

Škola na výber

Podľa trvalého bydliska patrí vaše dieťa do školského obvodu spádovej základnej školy, kam ho musia zo zákona prijať. Môžete sa však rozhodnúť ísť na zápis do akejkoľvek inej školy. Termín zápisov nie je pre školy jednotný, takže ich počas apríla môžete absolvovať aj viac. Škole, kam vaše dieťa prijali, ale nenastúpi tam, by ste však mali dať do konca júna vedieť.

