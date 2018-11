Zázrak si nevie vysvetliť. Rybár vytiahol z oceána batoľa. Žije!

To, čo sa prihodilo novozélandskému rybárovi sám označil za „podivný zázrak." V ráno ako každé iné sa z neho stal hrdina.

Koncom októbra Gus Hutt rybárčil na Matata Beach. Rozhodol sa zájsť sto metrov ďalej než obvykle. Osud? O 6:15 ráno si na vode všimol malé telíčko a ani nezapochyboval, že je to bábika.

„Myslel som si ti aj v okamihu, kedy som k nemu priplával bližšie a vytiahol ho za rameno. Tváričku malo ako porcelán s krátkymi mokrými vlasmi. No potom vydal krátky povzlyk. Pomyslel som si, och Bože, je živé. Ako je to možné?" povedal rybár pre lokálne médium The Whakatane Beacon.

V pravej chvíli na správnom mieste

Malého dobrodruha zlákali vlny. 18-mesačný Malachi Reeve unikol rodičom zo stanu v Murphyho prázninovom kempe, kde trávili prvú noc. Šikovne si odopol zips a vydal sa priamo k vode. „Mal obrovské šťastie. Len som kontroloval siete. Keby som tadiaľ prechádzal o minútu neskôr, už by som ho nevidel," dodal.

Rybárova manželka Sue okamžite informovala správu kempu. Zistila, že je u nich iba jediný pár s malým dieťaťom. „Bežala som ku nim, odopla stan a povedala rodičom, čo sa stalo. Matka začala kričať," spomína si na desivý moment. „Nemali ani tušenia, že sa Malachi dostal zo stanu. Bol to pre všetkých šok. Malo to veľmi, veľmi šťastný koniec," povedala spolumajiteľka kempu Rebecca Salter pre BBC.



Foto: Shutterstock

Varovanie pre rodičov

K chlapcovi okamžite prišiel dobrovoľný záchranár a pätnásť minút mu podával prvú pomoc do príchodu zdravotníkov „Bol studený a fialový. Bolo to hrôzostrašné, no dýchal, bol nažive a bola som taká šťastná, že ho vidím živého a môžem objať," povedala matka Jessica Whyte. Chcela, aby sa táto správa stala pre všetkých rodičov varovaním. „Ak pôjdete do stanu s malými deťmi, zaistite si ho. Mohlo to dopadnúť tragicky. Som taká šťastná!"

