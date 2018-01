Zúbková dráma: Musí to tak bolieť?

Najneskôr v pol roku aj najpohodovejším bábätkam zmenia zúbky náladu.

Viktorke sa perličky tlačili už od dvoch mesiacov, no kým vykukli, Zuzana sa načakala dlhé štyri mesiace. Autor: Shutterstock.com

Najprv netrpezlivo vyzeráte prvý, no keď to príde, vaša trpezlivosť sa otrasie v základoch. Dá sa ten plač vôbec vydržať? A dokedy?

„Najčastejšie to býva okolo šiesteho mesiaca, no niektorým deťom sa zúbky začínajú prerezávať už oveľa skôr. Iným až pred dovŕšením jedného roka,“ vysvetľuje detská lekárka MUDr. Iveta Herbanská, že niekedy nový chrup nepozná pravidlá.

Hnačky zo zúbkov?

Ak doteraz len spalo a jedlo, aj také bábo môže začať šalieť. Je nepokojné, plačlivé, mrzuté, horšie spáva a slintá. Ak má navyše ďasienka červené a opuchnuté, nedočkavý zúbok už možno presvitá. „Jediné príznaky rastu zúbkov boli, že si všetko pchala do úst, plienku, prstíky, a veľmi slintala. A tými prvými dvoma spodnými zúbkami nám obhryzkala aj manželskú posteľ,“ bedáka Zuzka.

No zúbky nie vždy len bolia. Môžu zvýšiť teplotu, do tridsaťosem stupňov Celzia je ešte v poriadku. A takisto ste počuli, že dieťa zo zúbkov hnačkuje? „Nejde o typické hnačky, skôr o zmenenú, redšiu stolicu,“ pripomína pediatrička. V skutočnosti nemusí ísť o zúbkový príznak, ale o vírusovú infekciu pre dočasne zníženú imunitu bábätka. Ak je horúčka vyššia než 38 stupňov Celzia alebo hnačka trvá aspoň dva dni, bábo by mal vidieť lekár.

Do čoho hrýzť?

Bez teploty a hnačky si však s prvými zúbkami poradíte aj doma. Ak máte šťastie, odtrpíte si pár dní len prvé zúbky. Pomôže mu to, čo robí samo od seba. Snaží sa masírovať ďasienka predmetmi, ktoré mu prídu pod ruku. Obklopte ho mäkšími hryzadlami, najlepšie takými, ktoré naplníte vodou a vyberiete z chladničky. V lekárni dostanete kúpiť špeciálne gély, ktoré ďasná znecitlivejú.

„Víno na ďasná, ktoré nám poradili, vôbec nefungovalo. Hryzkanie chlebovej kôrky však áno,“ spomína Zuzka. „Ak však bolesti neprestávajú a vidíte, že dieťatko sa už naozaj trápi, podajte mu analgetiká na báze paracetamolu alebo ibuprofénu,“ radí jednoznačne doktorka Herbanská.

Zdravá rada

Ak má dieťa horúčku, nasypte do bavlneného vrecka jedlé gaštany a dajte maródovi na noc pod vankúš. Je to prírodné analgetikum, aescín v nich účinkuje aj proti opuchom a zápalom.

