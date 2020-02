Rozšírené cievky nemaskujte. Ku komu sa s nimi oplatí zájsť?

Rozšírené cievky sa na pleti objavia väčšinou okolo tridsiatky. Prejavy zhoršuje teplo i chlad. Aký krém vás ochráni a existuje trvalé riešenie problému?

Viditeľné žilky na tvári považujú ľudia často za prasknuté, ale nie je to tak. V tom prípade by sa krv vyliala a pod kožou by sa objavila modrina. Takzvané rozšírené cievky majú z rôznych príčin narušenú schopnosť sťahovať sa a rozťahovať. Presne týmto spôsobom sa prirodzene vyrovnávajú so zmenami teploty. „Sú akoby ochrnuté a zostanú trvalo rozšírené. Tým, že cievka je otvorená, kladie malý odpor a nahrnie sa do nej väčšie množstvo krvi,“ vysvetľuje dermatologička MUDr. Zora Haviarová. „Čoraz väčšmi sa rozširuje a postupne sa stáva viditeľnou.“

Pozrite sa na rodičov

Pri vzniku rozšírených cievok zohrávajú dôležitú úlohu najmä vrodené predispozície. Gény neoklamete. Na vine však môže byť aj dlhodobé pôsobenie mrazu alebo, naopak, veľkého tepla. Niekedy sú rozšírené cievy dôsledkom používania hormonálnych mastí na oblasť tváre. Prvé náznaky sa môžu v niektorých prípadoch objaviť po puberte.

Najčastejšie však ťažkosti prepuknú okolo tridsiatky, štyridsiatky. Rozšírené cievky môžu byť súčasťou niektorých kožných ochorení, najmä rosacey. „Ide o prvé štádium, keď sa objavuje začervenanie len občas, neskôr je trvalé. V závere sa objavujú i hnisavé vyrážky. V tomto prípade už nejde o bežné rozšírenie ciev,“ dodáva odborníčka. Vysoké štádium rosacey sprevádzajú neestetické prejavy ako napríklad veľmi rozšírené póry a červený, zhrubnutý, takzvaný zemiakový, nos. Toto ochorenie postihuje častejšie mužov než ženy. Aby neprerástli rozšírené cievky do väčšieho problémy, oplatí sa zájsť hneď na začiatku k dermatológovi. Odborník vám navrhne najlepšie riešenie.

Čo pomáha?

IHLA

Jedným z najstarších spôsobov, ako odstrániť rozšírené žilky, je metóda elektrokoagulácie. Elektrická ihla sa priloží na miesto, kde je cievka. Pôsobením tepla zničí ihla jej tkanivo. Cievka sa následne uzavrie. Počítajte s miernou bolestivosťou a po ošetrení aj s chrastičkami. Ihla sa dnes využíva len na malé, bodové cievky.

IPL

Keď je výskyt cievok rozšírený, môže sa použiť ošetrenie pomocou intenzívneho pulzného svetla. „Mierna nevýhoda je, že ide o široké svetelné spektrum, v rámci ktorého je aj vlnová dĺžka, ktorá zachytáva cievky,“ vysvetľuje MUDr. Zora Haviarová. „Naopak, moderné typy laserov pracujú s vlnovou dĺžkou nastavenou tak, aby pôsobili priamo na cievky. Práve preto je metóda IPL pri rozšírených cievkach na ústupe.“

LASER

Laserový lúč je vytvorený tak, aby prešiel cez pokožku a zachytil sa na červenom farbive v cievke. Tú spáli zvnútra. Miesto sa zahojí a cievka je trvalo nefunkčná. Bolesť pri zákroku závisí od toho, aké má prístroj kontaktné chladenie. Pri najnovších typoch diódových laserov sa však znižuje na minimum. Po ošetrení môžete ísť pokojne do práce. Pleť je len začervenaná. Ak sa náhodou objaví drobná popálenina, bez problémov ju prekryjete mejkapom. Aby ste mohli podstúpiť laserové ošetrenie, musia byť cievky viditeľné. „Ideálny čas na zákrok je neskorá jeseň a zima,“ dodáva doktorka Haviarová. „Keď po ošetrení vystavíte tvár slnečným lúčom, hrozí vznik pigmentových škvŕn. Slnku sa treba vyhýbať v priemere dva týždne. Druhým dôvodom je, že na opálenej pokožke by sme cievky hľadali len veľmi ťažko.“

Oblečte tvár do krému

Na vyriešenie problému niekedy postačia dve sedenia. Všetko závisí od rozsahu poškodenia. Ak však máte nábeh na rozšírené cievky alebo na rosaceu, treba procedúry opakovať. „Spálená cievka sa už nikdy neobjaví, pružnosť však môžu stratiť iné. Odborník zopakuje ošetrenie vždy, keď je začervenanie už viditeľné,“ konštatuje skúsená odborníčka. Naďalej musíte dodržiavať určité zásady. V chladnejších mesiacoch je najdôležitejšou ochranou krém. Ten jediný si môžete „obliecť“, aby chránil celú tvár pred vonkajšími vplyvmi. Zvoľte mastnejší výrobok s UV filtrom. Rozšírené cievky sa síce nestratia, ale po zime ich budete mať určite menej výrazné ako v prípade, že by ste sa nenakrémovali.

Tip Zdravia pre hanblivých

„Nič nerieši klasický rumenec, ktorý sa objaví a po chvíli sa stratí. V tomto prípade ide o funkčnú záležitosť. Hanbíte sa a očerveniete,“ vysvetľuje doktorka Haviarová. „Nevieme ošetriť cievky, ktoré sa objavia len v rámci krátkeho prekrvenia.“

Kuchyňa bez ohňa

Ak máte nábeh na vznik rozšírených cievok, prípadne sa už drobné objavili, musíte sa niektorých vecí vyvarovať. Pleť vám výrazne začervená aj po pikantných, korenistých jedlách či po alkohole. Nevhodné sú i horúce nápoje. Kávu, čaj, ale aj nedeľnú slepačiu polievku nechajte vychladnúť. „Po ich požití sa cievky zbytočne rozšíria. Do jedálneho lístka zaraďte viac surovej zeleniny. Vyhýbajte sa umývaniu tváre príliš horúcou vodou a dobre si premyslite návštevu sauny,“ radí kozmetička Marcela Vargová. Ťažkosti výrazne zhoršuje i stres.

Pozor na paru

Pleť s rozšírenými cievkami by sa nemala pred hĺbkovým čistením naparovať. Úplne postačí vyčistenie pokožky napríklad pomocou ultrazvukového prístroja. Jemnejšia musí byť aj masáž. Ideálne je, keď sa do masážneho krému alebo do emulzie pridá navyše pár kvapiek séra na posilnenie krehkých kapilár. Pri ošetrení môže kozmetička použiť aj biostimulačný laser. „V minulosti sa kapilárna pleť ľudovo označovala aj ako kuchárska. Objavovala sa totiž najmä u žien, ktorých pokožka bola v kuchyni vystavená horúcej pare a sálavému teplu z tradičných sporákov,“ dodáva kozmetička.

Zjemnia červeň

Ktoré kozmetické výrobky a procedúry zjemnia prejavy začervenania? „Najmä tie, pri ktorých sa používajú produkty určené na posilnenie stien krehkých kapilár. Na trhu existuje široká škála produktov od pleťového mlieka a vody cez sérum, masku až po ochranný krém. Na obaloch hľadajte účinné látky ako rutín, vitamín PP označený aj ako kvasnicový extrakt, výťažky z ľubovníka bodkovaného alebo z pagaštana. Ak si neviete zvoliť správne výrobky, poraďte sa s dermatológom alebo s kozmetičkou. Na lokálne zamaskovanie sú vhodné korektory so zelenými pigmentmi,“ pridáva praktické rady kozmetička Marcela Vargová.