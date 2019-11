10 skrytých príznakov, pod povrchom vážna choroba: Otestujte sa, či vám hrozí

Niekedy ani nezistíte, že vám niečo je, kým to náhodne neukážu výsledky laboratórnych vyšetrení z preventívnej prehliadky alebo pri návšteve ambulancie s inými ťažkosťami.

Veľa ochorení sa zo začiatku neprejaví vôbec. „Pri skrytom krvácaní v stolici má v nej človek také malé množstvo krvi, že to voľným okom nevidno. Domácim jednoduchým testom so skúmavkou a paličkou by sa zistilo, či treba vyšetriť črevo. Môže to znamenať hemoroidy, zápal, divertikulovú chorobu, polyp, nádor. Z polypu sa môže vyvinúť nádor. Ak sa aj zistí, môže byť ešte taký malý, že sa dá vyliečiť,“ kladie na srdce všeobecná lekárka Beáta Blahová dôležitosť preventívnych prehliadok. Určite nepreskočte ani vyšetrenie prsníkov či prostaty.

Varovné signály očí. 7 skrytých chorôb, ktoré prezradia. Aj infarkt a rakovinu

To je však len jeden z mnohých príkladov skrytých príznakov najvážnejších ochorení. Ak na sebe spozorujete jeden z nasledovných bodov, môže to byť oprávnene dôvod na znepokojenie.

Googlite si príznaky choroby? Základné pravidlo odhalí, kedy sú naozaj vážne

Otesujte sa:

Stratili ste v poslednom čase hmotnosť bez toho, aby ste sa o to snažili? Trpíte bolesťou, ktorá neutícha? Našli ste si opuch, hrču alebo zatvrdnutie v akejkoľvek oblasti tela? Pozorujete zmenu vo frekvencii vyprázdňovania, farbe, v konzistencii stolice, zlé trávenie, vracanie? Bývate veľmi slabí a unavení? Ťažko sa vám dýcha? Výrazne sa potíte a objavilo sa to len teraz? Zmenilo sa vám znamienko, zväčšilo do šírky, výšky, krváca alebo mení farbu? Nehojí sa vám rana? Mávate zvýšenú teplotu bez zjavnej príčinybole

8 poslov predpovie rakovinu. Štvorku najviac ignorujete

Vyhľadajte ihneď lekára, ak aspoň jeden z týchto príznakov:

trvá dlhšie ako tri mesiace

nelepší sa napriek symptomatickej liečbe

horší sa

pridávajú sa nové

Všetky sa môžu vyskytovať pri bežných ochoreniach, ale aj vážnych.

► Čítajte aj: Najprv vás len bolí chrbát. Táto rakovina rozožiera kosti, vyvolá ju aj farba na vlasy