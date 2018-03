3 účinné rady ako sa zbaviť bolesti?

Chceli by ste sa vysporiadať s bolesťou, ale neviete ako na to? Môže to byť prekvapivo jednoduché.

Zdroj foto: GlaxoSmithKlineAutor: PR článok

Viete, čo vašu bolesť spôsobuje? Bolesť môže mať viacero dôvodov. Ako sa zvykne hovoriť „všetkého veľa škodí." Problémom môže byť prílišná námaha, rovnako ako sedavé zamestnanie. Medzi časté príčiny nepríjemnej bolesti patria funkčná blokáda v chrbticovom segmente, preťaženie svalov, degeneratívne ochorenia, úrazy a reumatické ochorenia. K príčinám problémov s chrbticou významne prispieva nedostatok pohybu a nadváha a tiež. poranenie väzov, svalov, kĺbov, ale aj v dôsledku zlomenín. . Bolesti môžu byť dokonca signálom problémov s vnútornými orgánmi. Niektorých bolestí sa však môžete jednoducho zbaviť alebo im dokonca efektívne predchádzať. Pretrvávajúcu alebo náhle vzniknutú bolesť chrbtice je potrebné vždy neodkladne konzultovať s lekárom. 1. Pohyb, pohyb, pohyb Ak je vaším jediným denným pohybom presun od vchodových dverí ku dverám vášho auta, môže to byť jeden z dôvodov, prečo vás bolí chrbát. Nedostatok pohybu navyše súvisí aj s ďalšími komplikáciami, akými sú napríklad obezita, nespavosť a zvýšený cholesterol. Pred autom dajte prednosť vlastným nohám vždy, keď vám to bude situácia umožňovať. Podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie by mal človek za deň urobiť minimálne 10 tisíc krokov, teda približne 7 kilometrov. Mohli by ste takto napríklad obísť takmer celý Central Park. Pohybová zdatnosť väčšiny Američanov zrejme nie je najvhodnejším príkladom, avšak stačí sa pozrieť na vitalitu tatranských horských vodcov a musí vám byť jasné, že chôdzou nič nepokazíte. 2. „Vstávať a cvičiť!" Trénované ľudské telo dokáže podávať často až neuveriteľné výkony. O to nepochopiteľnejšie sa zdajú pohybové problémy, často vyskytujúce sa aj u mladých. Oslabené svaly v chrbtovej oblasti môžu byť zodpovedné za bolesti krčnej chrbtice či krížov.

V posledných rokoch, našťastie, pribúda nadšencov holdujúcich zdravému životnému štýlu. Vhodné je cvičiť napríklad jogu a pilates. Známym cvikom, ktorý pomáha eliminovať bolesť v krížovej oblasti, je zdvíhanie panvy z pozície ležmo na chrbte. Ďalšími cvikmi sú napríklad mačací chrbát alebo mostík. Na spevnenie chrbtice sú vítané aj cviky na hrazde alebo zložitejšie cviky na strojoch v posilňovni. Ak budete takéto cviky opakovať pravidelne, nielenže predídete bolestiam, ale získate novú svalovú hmotu a silu. K rýchlej úľave však dopomôže aj jednoduché otáčanie hlavy do strán, respektíve jej zakláňanie. Akýkoľvek cvik si vyberiete, je potrebné, aby ste ho vykonávali pomaly a maximálne precízne. Ak s cvikmi nemáte žiadne skúsenosti, určite vám na začiatok odporúčame pomoc odborníka, trénera alebo fyzioterapeuta. 3. Keď nič nepomáha Ak sa vám bolestivé miesto napriek všetkému úsiliu nepodarí rozhýbať, na rad prichádza farmakologická liečba. Na zmiernenie bolesti sa používajú najčastejšie nesteroidné antireumatiká. Najčastejšou formou sú tablety alebo kapsuly, alternatívou môžu byť čípky. Pre takmer okamžitú úľavu sa účinná látka aplikuje injekčne. Dôležité miesto má použitie nesteroidných antireumatík v podobe gélov, mastí či náplastí, ktoré pôsobia priamo v mieste bolesti. Pri výbere vhodných náplastí je dôležité skontrolovať, či obsahujú účinnú latku. Voltaren liečivé náplasti vďaka obsahu tejto látky uľavia od bolesti počas 12 hodín (podľa dávkovania dvakrát denne). Účinná látka v liečivých náplastiach Voltaren, na rozdiel od hrejivých náplastí, ktoré neobsahujú žiadnu liečivú zložku, preniká pokožkou priamo k zdroju bolesti. Liečivé náplasti majú hrúbku len 1 mm, sú teda diskrétne, vhodné na každodenné použitie (maximálne 7 dní). Voltaren liečivé náplasti sú voľne dostupné vo vašej lekárni. Pozorne si prečítajte pribalenú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Voltaren 140 mg liečivé náplaste obsahujú diclofenacum natricum. Liek na vonkajšie použitie. V prípade otázok kontaktujte prosím:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail:cz.info@gsk.com, tel: +420 222 001 111

Prípadné nežiaduce účinky prosím hláste na: ch.safety@gsk.com.

Dátum schválenia: 03/2017

CHCSK/CHVOLT/0006/17d

