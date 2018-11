3 varovania veštia blížiaci sa kolaps! Pomoc musíte stihnúť do 24 hodín

Niečo sa vám nezdá? Táto cievna pohroma nemá jednoznačné príznaky ako infarkt. Vďaka novinke na Slovensku máte na záchranu viac času.

Bolesť necítite. Náhla slabosť, tŕpnutie až necitlivosť časti tváre, nohy, ruky, prípadne celej polovice tela môžu striedavo prichádzať a ustupovať. Aj tak konajte. Už o pár minút sa to môže zopakovať. Volajte 155! Čo ak vás práve zrádza náhla mozgová príhoda?

3 príznaky

Kým sa u vás príznaky prejavia, mŕtvica už prebieha. Vaše okolie musí byť všímavé!

Pokles kútika: neviete sa symetricky usmiať či vyceriť zuby

neviete sa symetricky usmiať či vyceriť zuby Ochrnutie končatín: neviete rovnomerne zdvihnúť ruky

neviete rovnomerne zdvihnúť ruky Porucha reči: rozprávate nezrozumiteľne, nezreteľne, neviete prísť na správne slová

► Ako spoznať mŕtvicu? Konajte rýchlo, sanitka vás vezme do týchto nemocníc

Nová nádej

Ak to stihnete do nemocnice do jedného dňa od vypuknutia príznakov, môžete vyhrať. Je to však novinka. Doteraz mali ľudia s prebiehajúcou mozgovou príhodou oveľa menej času. Vďaka novému spôsobu diagnostiky ischemických mozgových príhod (RAPID) svitá nádej na zlepšenie. Táto technológia umožnila Centru intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) v Bratislave ako jedinému na Slovensku rozšíriť čas možnej liečby od vzniku mozgovej príhody zo 6 na 24 hodín.

Matej spal 12 hodín denne a aj tak nevládal. Vážnu diagnózu prezradili oči

Zobudili ste sa s porážkou?

Metódu zatiaľ využíva 350 nemocníc vo svete. „Doteraz sme veľké ischemické mozgové príhody mohli liečiť mechanickou trombektómiou len do šiestich hodín od ich vzniku. Ak pacient prišiel do nemocnice neskôr alebo nebol jasný čas vzniku mŕtvice - napríklad sa zobudil už s porážkou, aktívne sme ho už liečiť nemohli pre veľké riziko zakrvácania a iných komplikácií," uviedol pre TASR intervenčný rádiológ MUDr. Ivan Vulev.

Neurológ MUDr. Martin Kucharík pre TASR zasa priblížil, že nový spôsob vyhodnocovania CT vyšetrenia pomocou tejto technológie umožňuje lekárom odhaliť časti mozgu, v ktorých je už tkanivo zničené a nedá sa zachrániť. Súčasne RAPID zobrazí a určí ohrozené časti mozgu pre obmedzené cievne zásobenie, no stále sa dajú zachrániť chirurgickým zásahom.

Čítajte aj:

Mozgová príhoda