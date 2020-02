5 zlozvykov, ktoré vedú k rakovine. Mali by ste s nimi prestať čo najskôr

Každoročne si štvrtého februára pripomíname Svetový deň boja proti rakovine. Týka sa aj vás, hoci nie ste chorí.

V roku 2020 je heslom kampane Svetového dňa proti rakovine „I am and I will – Ja som a ja budem.“ Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, ako môžete konať v záujme prevencie vzniku rakoviny a šíriť túto myšlienku ďalej?

Každoročne u nás pribudne viac ako 30 000 ľudí s rakovinou. Dnes už ťažko nájdeme rodinu, v ktorej sa nestretli s onkologickou diagnózou. Medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia u žien patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka a rakovina krčka maternice.

U mužov dominuje rakovina prostaty, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina pľúc.

5 rizikových faktorov pre vznik rakoviny

fajčenie

nadváha a obezita

nedostatok spánku

nedostatok ovocia a zeleniny v strave

dlhodobé sedenie, slabá fyzická aktivita

​Jedna z najhorších onkologických diagnóz: Rozoznajte varovné príznaky rakoviny pankreasu

Varovné signály

Pacient s chorobou diagnostikovaná vo včasnom štádiu má šancu na priaznivý výsledok liečby. Preto, aby sa ochorenie zistilo a liečilo včas, je potrebné všímať si niektoré príznaky – varovné znamenia, ktoré môžu byť prvými signálmi začínajúceho sa onkologického ochorenia.

hrčka alebo opuch kdekoľvek na tele,

zmena materského znamienka (jeho farby, tvaru a veľkosti),

nehojaci sa vred na koži, perách, v ústnej dutine,

neobvyklé krvácanie z rodidiel, prítomnosť krvi v stolici či v moči,

tvorba krvných podliatin v podkoží,

dlhotrvajúci kašeľ, ktorý nereaguje na liečbu,

ťažkosti s močením,

zažívacie ťažkosti, nevysvetliteľné chudnutie, nechutenstvo, zvracanie, zmeny vo vyprázdňovaní stolice,

poruchy nervového systému, náhla zmena zraku.

Trvá to len pár minút. Prečo je dôležité dať si v sprche ruku do rozkroku?

Hovorte o tom

Aj vy sa môžete pridať k tisícom ľudí na sociálnych sieťach. O Svetovom dni a prevencii môžete hovoriť aj odkazom v rámčeku s prepísaním hesla „Ja som a ja budem“ (napríklad „Ja som matka a budem informovať svoje deti o prevencii“) s pridaním vašej fotky môžete na https://www.worldcancerday.org/custom-poster alebo na www.lpr.sk.

Svoj rámček zdieľajte s hashtagmi #WorldCancerDay #IamAndIwill #LifeHacksChallenge #Ligaprotirakovine. Na takúto iniciatívu môžete vyzvať aj svojich priateľov a známych, pridať sa k tisícom ľudí po celom svete, a spoločne tak podporiť globálny boj proti rakovine.

Čítajte tiež: Všeliek proti rakovine? Vedcov ohromila neznáma imunitná bunka