8 čudných príznakov infarktu. Na záchranu máte sotva šesť hodín

Kašeľ, bolesť hrdla či sucho v ústach. Ani nešpecifické príznaky infarktu neprehliadajte.

Oblieva vás pot, nemôžete sa nadýchnuť a nutká vás na vracanie? Nie každý infarkt na seba upozorní typickou bolesťou na hrudi. Ak je silná, tupá a zvieravá, na prsiach alebo za hrudnou kosťou a trvá, je takmer tutovka, že infarkt sa hlási. Tiež ak bolesť vystreľuje do ľavého ramena, lopatky, krku, dolnej čeľuste, žalúdka či nadbrušia. Volajte sanitku skôr, než stratíte vedomie! Aj keď nemáte všetky príznaky naraz.

9 najväčších ničiteľov srdca. Koledujete si o infarkt?

5 hodín

Keď krvná zrazenina upchá jednu z troch hlavných ciev, ktoré vedú do srdca okysličenú krv, je zle. Nastáva srdcový infarkt, infarkt myokardu. Ak dostanete pomoc do hodiny, ste z najhoršieho vonku s minimálnymi následkami. Lekár vám obyčajne spraví angioplastiku – zavedie katéter do zúženej cievy, roztiahne ju a obnoví prietok krvi. Ak to nestihne? „Keďže v tepne sa zastaví tok krvi, časť srdcového svalu, ktorú táto krv vyživuje a zásobuje kyslíkom, odumrie. Tento dej je rýchly a trvá asi šesť hodín, ojedinele desať až dvanásť. Čím skôr sa srdcová tepna otvorí, tým väčšia je šanca na záchranu srdca,“ vysvetľuje kardiológ Ján Murín. Päť hodín „po“ a bez pomoci srdce už neostane bez následkov. Niekedy aj fatálnych.

Na skúšku

Skôr než príde na ostro, infarkt vás najprv vyskúša. „Sledujte typické predinfarktové príznaky: bolesť v hrudi pri námahe – angina pectoris – alebo krátko po nej. Vystreľuje do krku alebo do končatín, väčšinou na ľavej strane tela. Charakter bolesti sa u ľudí líši. Typicky páli a tlačí, donúti vás zastaviť. V pokoji do piatich až desiatich minút ustúpi,“ opisuje kardiológ Miloslav Makovíni, že infarkt na skúšku môžete bez povšimnutia prechodiť. No máte o šancu menej, že prechodíte aj ten skutočný. Srdce a cievy sa hoja jazvou a zjazvené tkanivo už nikdy nebude fungovať tak ako zdravé tkanivo. Ani opraviť sa už nedá tak ľahko.

Infarkt chodí podľa hodiniek. Nečakajte, fakt neprejde!

Na ženy ide ticho

Bolesť v chrbtici, ramene, sánke, krku, nevoľnosť, kašeľ, dýchavičnosť či bledosť si ženy väčšinou so srdcom nespoja. Hlavný mužský príznak – bolesť na hrudi – má iba tretina žien! Váhajú, či vôbec majú ísť k lekárovi, pritom už mesiac pred blížiacim sa infarktom by ho mohli predvídať – typická je veľká únava, poruchy spánku a dýchavičnosť.

Ťažké srdce

Krvná zrazenina, ktorá upchá prívod krvi do srdcového svalu, sa priplaví z prasknutého sklerotického plátu. Túto vrstvu si na cievach pestujete dlhodobo. Pre množstvo cukru, tuku i vápnika z nezdravej stravy. Aj u vás vedie mastné, ťažké a vyprážané? Pridajte alkohol, cigarety či dlhé hodiny na stoličke v strese a riziku infarktu čelíte takmer iste. Ženám nepridáva ani menopauza a hormonálna antikoncepcia.

Konečne pokoj

Zastavila vás v šialenom životnom tempe až srdcová príhoda? Konečne sa šetrite. Hoci ste z najhoršieho vonku, vaše srdce už nikdy nebude biť ako predtým. Môže viesť k chronickému srdcovému zlyhávaniu pre jazvu, ktorou sa hojí. „S dávnejšie prekonaným infarktom už nič neurobíme,“ vysvetľuje kardiológ Makovíni. Hoci rôzne pokusy dať srdce po infarkte úplne do poriadku v podobe záplaty, napríklad z črevného tkaniva či z kmeňových buniek, už prebiehajú, zodpovednosť je na vás. „Doživotne musíte pravidelne brať lieky a zmeniť životosprávu. Nesmiete mať veľa tukov v krvi a vysoký tlak,“ varuje kardiológ Gabriel Kamenský.

Ženský infarkt útočí potichu. Varovné signály si ani nevšimnete

Čudné príznaky infarktu ►►►

Studený pot

Ak vás z ničoho nič obliala sprcha potu, môže to byť príznak infarktu. Cítite aj ďalšie? Volajte radšej záchranku.