8 poslov predpovie rakovinu. Štvorku najviac ignorujete

Kým sa choroba rozvinie, dajú o sebe vedieť nenápadné prejavy. Aj vaše telo sa správa podozrivo?

Americká iniciatíva Stand Up to Cancer roztriedila symptómy nebezpečných nádorov. Nemusia znamenať vôbec nič, no aj to, že sa u vás schyľuje k rakovine. Stačí jediný z nich, ktorý si nevšimnete a môže byť neskoro.

Varovné signály rakoviny ►►►

Bolesť brucha

Výstrahou sú dlhotravajúce bolesti, kŕče, nevoľnosť, nafukovanie, striedajúce sa hnačky a zápcha. Okrem rakoviny pažeráka, slinivky, pečene či hrubého čreva, môže ísť o stovky iných nenádorových diagnóz. No aj žalúdočných vredov, s ktorými máte k rakovine bližšie.

