8 príznakov, že vám nefungujú obličky. Rozmaznávajte ich, inak doplatí aj srdce!

Ak ochorejú obličky, v tele sa zbierajú odpadové látky, v členkoch a pľúcach sa hromadia tekutiny, zvyšuje sa krvný tlak, rastie riziko srdcovo-cievnych ochorení.

Vysoký krvný tlak súvisí s obličkovými ochoreniami natoľko, že podľa mnohých odborníkov by ho mal liečiť nefrológ, nie kardiológ.

Spojené nádoby

Obličky a srdcovo-cievny systém sú takmer ako spojené nádoby. Pri chronickom ochorení obličiek sa výrazne zvyšuje úmrtnosť na srdcový infarkt alebo na cievnu mozgovú príhodu. Naopak, k hlavným príčinám chronického ochorenia obličiek patrí vysoký krvný tlak. Ak teda chcete mať zdravé srdce a cievy, dobre sa starajte o svoje obličky.

Riziko pre cievy a srdce

„Každý desiaty z nás má nejakú nefropatiu, teda chronické ochorenie obličiek bez toho, aby o tom vedel,“ konštatuje docent Martin Demeš, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre nefrológiu a primár I. internej kliniky SZU a UNB na Kramároch. Pritom už pacienti s miernym alebo so stredne závažným znížením funkcie obličiek by mali byť považovaní za pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom a podľa toho by sa mali liečiť.

Kde sa to začína?

Dilema, čo bolo skôr – choré obličky alebo vysoký krvný tlak, pripomína dilemu s vajcom a so sliepkou. Vysoký tlak je častým dôsledkom obličkovej nedostatočnosti, no zároveň môže byť jej príčinou, keďže likviduje celý cievny systém vrátane jemných krvných ciev v obličkovom systéme. Poškodené cievy potom nedokážu účinne filtrovať krv a zbavovať ju odpadových látok.

Poškodené obličky zase spätne zvyšujú krvný tlak. Preto je dôležité zistiť problém s vysokým krvným tlakom čo najskôr a riešiť ho zmenou životného štýlu, prípadne aj liečbou. Výsledkom by malo byť zníženie krvného tlaku tak, aby jeho hodnoty nepresahovali 130/80 mmHg.

Príznaky obličkovej nedostatočnosti:

častejšie močenie,

únava, ospalosť,

nechutenstvo,

opuchy rúk a nôh,

nesústredenosť,

bledá pokožka,

svalové kŕče,

vysoký krvný tlak.

Najskôr životospráva, lieky nakoniec

Normálny krvný tlak, a teda aj dobre fungujúce obličky, alebo naopak, sú u drvivej väčšiny z nás vecou životosprávy. „Žijeme v rýchlej dobe a máme pocit, že nie je čas správať sa zdravo. Ochorenia, ktoré sú príčinou poškodenia obličiek u väčšej časti pacientov, si často spôsobujeme sami nezdravým životným štýlom. Ale vysoký krvný tlak a cukrovka sú u mnohých korigovateľné úpravou životosprávy – schudnete, oddýchnete si, prestanete soliť, začnete sa hýbať,“ odporúča nefrológ a dodáva, že užívanie liekov by malo byť až poslednou voľbou, pretože aj chemické látky negatívne vplývajú na obličky.

40+

Zmeny, ktoré môžu ovplyvniť zdravie obličiek, sa začínajú okolo štyridsiatky. Bez liečby môže chronické ochorenie obličiek viesť k ich úplnému zlyhaniu. Vo veku 65 až 74 rokov postihuje každého piateho muža a každú štvrtú ženu. Nad 75 rokov ho už má polovica ľudí.

Obličkám škodí:

fajčenie,

lieky proti bolesti,

veľa soli,

bielkovinové diéty,

cukrovka,

nedostatočné pitie.

