9-ročného chlapca takmer zabila chrípka! Zachránili ho v Banskej Bystrici

Chlapec bol v priamom ohrození života. Vírus chrípku mu spôsobil zlyhávanie dýchacieho systému.

V Bratislave vyčerpali všetky dostupné konzervatívne liečebné postupy, no jeho stav sa nezlepšil. Nebolo možné zabezpečiť dostatočné dodanie kyslíka do organizmu a reálne hrozilo, že to pacient neprežije.

Preložili ho do Banskej Bystrice, kde lekári majú možnosť aplikovať terapeutický postup mimotelovej oxigenácie. Uplatňuje sa najmä v prípadoch závažného zlyhania pľúc, kedy nie sú schopné dýchania.

Pôsobí na princípe okysličovania a odstránenia oxidu uhličitého z krvi pomocou špeciálneho prístroja, ktorý ju okysličí v mimotelovom obehu. Zabezpečia tak dostatočnú dodávku kyslíka do organizmu. Uvedenú liečbu sú odborníci schopní poskytnúť všetkým pacientom, vrátane novorodencov.

Pokrok liečby na Slovensku

„Sme nesmierne hrdí, že naše pracovisko disponuje vysoko erudovaným tímom odborníkov a aj touto liečebnou metódou sa zaraďuje medzi pracoviská európskeho a svetového štandardu," uviedla Jana Petríková z banskobystrickej DFNsP. V minulosti totiž bolo nutné pacientov so závažným zlyhaním dýchania prekladať do zahraničia.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva lekári na Slovensku za uplynulý týždeň nahlásili celkovo 65 898 prípadov akútnych respiračných ochorení. Z toho vyše 16% ľudí ochorelo na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Ku komplikáciám došlo u 1556 osôb. Najčastejšie išlo o deti do piatich rokov.



Hlásených bolo tiež spolu 17 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, v siedmich prípadoch pacienti zomreli.

Ešte týždne zvýšeného rizika

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trvá chrípková sezóna od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho. Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení.

Prevencia hradená poisťovňou

Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných aj zimných mesiacov.



Chrípka