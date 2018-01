A je to tu. Epidémia chrípky začína po sviatkoch. Ako ju rozpoznať?

Každoročne sa počet chrípkových ochorení po sviatkoch zvyšuje. Teraz tomu praje aj neobvykle teplé počasie.

Šiesteho januára podľa informácií Regionálneho úradu verejného zdravia sa počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Banskobystrickom kraji v medzitýždňovom porovnaní zvýšil o viac ako tretinu. Počet prípadov chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) je však o niečo nižší.

Začína po sviatkoch

Ako informovala hovorkyňa RÚVZ Mária Tolnayová, chorobnosť na respiračné ochorenia sa každoročne v tomto čase po sviatkoch zvyšuje. Počas prvého kalendárneho týždňa v rámci celého banskobystrického kraja bolo celkovo 374 prípadov ARO a 120 prípadov chorých na CHPO. „Chorobnosť v prvom prípade tak v súčasnosti predstavuje 1300 prípadov na 100.000 obyvateľov kraja. Chorobnosť na CHPO je vyše 40 osôb na 100.000 obyvateľov,“ konkretizovala Tolnayová.

Je to chrípka alebo nádcha?

Základný rozdiel medzi chrípkou a iným akútnym respiračným ochorením spočíva v samotnom nástupe choroby. Najprv vás bolí hrdlo, potom stúpne teplota? Alebo vás zlomí horúčka hneď? Všímajte si to. Chrípka .. „Začína náhle z plného zdravia bolesťami hlavy najmä za očami, zimnicou, bolesťami svalov, kĺbov, následne vystúpi vysoká teplota do 40 stupňov, potom prichádza suchý kašeľ a nádcha ani nemusí byť. Ochorenia, ktoré začínajú pozvoľna, pocitom miernej únavy, teplotou do 38, nádchou, potom kašľom, sú spôsobené inými, nie chrípkovými vírusmi," vysvetľuje Zuzana Krištúfková, epidemiologička zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Pozor na deti a seniorov

Chrípku si často zamieňame s bežným prechladnutím, no ide o nebezpečné ochorenie a v najhorších prípadoch môže aj zabíjať. Fatálne dôsledky môže mať predovšetkým pre chronicky chorých pacientov s oslabenou imunitou a deti.

