Aj vy veríte homeopatii? Je vás viac ako si myslíte! Ale na niečo si musíte dať pozor!

Dáte si radšej homeopatický liek, klasický alebo ten, ktorý vám poradil lekár? Čo si Slováci skutočne myslia o homeopatii?

Užívate homeopatiu? A priznali by ste nahlas? Spoločnosť je voči nej negatívne naladená. Ale je to skutočne tak? „Prieskum ukázal, že skupina jednoznačných odporcov nie je až taká veľká, ako by sa mohlo zdať na základe ich hlasu v médiách alebo na sociálnych sieťach. Je to však štandardný jav, že nespokojní alebo negatívne naladení ľudia šíria svoju nespokojnosť alebo negatívny postoj vo väčšej miere ako spokojní ľudia. Je ich teda viac počuť, a tým vzniká dojem, že ich je veľa. Na druhej strane absolútnych priaznivcov homeopatie je menej ako absolútnych odporcov,“ prezrádza Barbora Hrapková Šlosárová z agentúry 2muse, ktorá prieskum robila. Väčšina populácie však nemá vyhranený názor. „Buď je viac naklonená k odmietaniu, alebo viac k jej prijatiu. Tento postoj vychádza zo slabej informovanosti, čo vlastne homeopatia je a kedy je vhodné ju použiť,“ vysvetľuje.

Vlastnými silami

Na Slovensku pracuje s homeopatiou mnoho lekárov. Ak ju chcete vyskúšať, mali by to byť práve oni, na koho sa pri liečbe obrátite. Tým, že majú aj skutočné medicínske vzdelanie, vedia posúdiť, kedy už potrebujete klasickú liečbu a alternatíva nestačí. Nebojte sa, nevysmejú vás. Homeopatia nie je také tabu, ako si možno myslíte. Základnú predstavu získate i z internetu. Dobrým vodidlom vám môže byť pravidlo, že stránka by mala obsahovať pozitíva i negatíva liečby a upozorňovať na jej limity. Napríklad nemocnica v Komárne sa na svojom webe venuje aj tejto téme. Prekvapení? Nie je totiž pravda, že všetci lekári homeopatiu zatracujú.

„Homeopatia je regulačno-stimulačná liečba, ktorej cieľom je podporiť vlastnú obranyschopnosť organizmu tak, aby sme sa dokázali zbaviť choroby vlastnými silami. Je vhodná pre všetky vekové kategórie – deti, dospelých i seniorov vrátane tehotných a dojčiacich žien,“ píše sa na stránke nemocnice. Základným heslom homeopatie je – podobné sa lieči podobným. V podstate to znamená, že užitím homeopatika vyvoláte symptómy, ako keby ste boli chorí, samozrejme, v miere, ktoré telo dokáže samostatne zdolať. Nemocnica informuje i o tom, ako podľa homeopatov liečba funguje. „Zmesi obsahujúce jednu molekulu účinnej látky na milión molekúl rozpúšťadla dokážu v tele vyvolať samoliečiaci mechanizmus tela. Navyše na rozdiel od ostatných liekov sa homeopatikum predpisuje podľa rôznych telesných prejavov aj duševných čŕt daného pacienta,“ dozviete sa na stránke.

Prírodná liečba

Čo je vaša prvá asociácia, keď počujete slovo homeopatia? Pre Slovákov v prieskume to boli slová prírodný, liek a alternatíva. Mnohým ako prvé napadlo, že je bez chémie, vedľajších účinkov a je bezpečná. Pozitívnych a neutrálnych asociácií bolo až 86 percent. Negatívnych asociácií bolo viac ako o polovicu menej. Homeopatii v prieskume vyčítali, že je neúčinná, riedená, ale i to, že je to placebo, podvod a šarlatánstvo. Homeopatické lieky sú skutočne vyrobené z čisto prírodných zdrojov – z rastlín, zo živočíchov, z minerálnych látok a podobne. „Sú takmer bez nežiaducich účinkov a nevytvára sa od nich závislosť ani pri ich dlhodobom užívaní. Existujú jednozložkové homeopatiká, ktoré obsahujú len jeden homeopatický liek a tiež viaczložkové homeopatické lieky, ktoré predstavujú kombinované prípravky a dajú sa kúpiť v lekárni aj bez lekárskeho predpisu,“ informuje stránka nemocnice. Upozorňuje však, že do homeopatickej liečby by ste sa mali pustiť iba po odobrení lekárom alebo lekárnikom.

Vieme málo

V prieskume ani veľmi neprekvapilo, že muži siahajú po homeopatii menej ako ich polovičky. „K homeopatickým liekom sú otvorenejšie viac ženy ako muži, ženy totiž pri výbere voľnopredajných liekov berú viac do úvahy to, aby liek mal minimálne či žiadne vedľajšie účinky a mal prírodné zloženie. Súvisí to aj s tým, že častejšie riešia choroby svojich detí a záleží im na jemnejšom prístupe k liečbe," konštatuje z výsledkov prieskumu Barbora Hrapková Šlosárová. Homeopatia nedokáže zázraky. „Väčšia osveta, ale zároveň objektívne informovanie o limitoch homeopatie je určite potrebné. Z prieskumu vyplynulo, že Slováci majú o homeopatii príliš málo informácií,“ upozorňuje odborníčka.

Podliehajú kontrole

Pred dvomi rokmi sa proti homeopatii spojilo množstvo európskych vedcov, argumentovali tým, že homeopatia funguje len ako placebo a nemá byť hradená z verejných peňazí. Nech už je váš názor akýkoľvek, len málo ľudí u nás vie, že homeopatické lieky sú riadnou súčasťou slovenského liečebného systému a zákon im priznáva status homeopatického lieku. Podliehajú registrácii Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL).

V iných európskych krajinách ich preplácajú poisťovne, na Slovensku z verejného zdravotného poistenia hradené nie sú a nepredstavujú tak záťaž pre verejné financie. ŠÚKL pri registrácii homeopatických iekov postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o lieku. Na homeopatiká sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení o liekoch aj špecifické časti zákona, ktoré presne vymedzujú rozsah základných pojmov, špecifické registračné postupy a požiadavky na dokumentáciu, ktorú je v takomto prípade potrebné predložiť. Niektoré homeopatické lieky prechádzajú zjednodušeným registračným postupom a nevyžaduje sa toxikologicko-farmakologické a klinické skúšanie. Na vonkajšom obale však musí byť uvedené, že: Liek nie je klinický skúšaný.

Treba im brániť?

„Ak má niekto s homeopatickými liekmi dobrú skúsenosť, subjektívne mu pomáhajú a z odborného hľadiska nenesie ich užívanie pre danú osobu a jej ochorenie žiadne objektívne riziko, nie je potrebné hľadať argumenty a presviedčať ho, aby ich prestal užívať,“ hovorí liekový analytik PharmDr. Peter Stanko. Pacientov so záujmom o homeopatickú liečbu odporúča smerovať k lekárovi či lekárnikovi s homeopatickým vzdelaním: „Je dôležité, aby sa pacient obrátil na odborníka a poradil sa s ním o možnostiach a obmedzeniach homeopatickej liečby.“

Čítajte leták

Pri užívaní homeopatík by ste sa, podobne ako pri užívaní iných liekov, mali riadiť pokynmi lekára alebo lekárnika. Existuje však niekoľko všeobecne platných zásad správneho užívania homeopatík. Nie je vhodné ich užívať bezprostredne po jedle, mali by ste dodržať časový odstup 15 až 20 minút. Dávka lieku sa vloží do úst a nechá sa rozpustiť, najlepšie pod jazykom. Liek sa vstrebáva cez sliznicu v ústach, preto sa počas ich užívania neodporúča konzumovať niektoré aromatické látky ako káva, mentol alebo nikotín. U malých detí je dobré dávku homeopatického lieku rozpustiť v dojčenskej vode a podávať ich lyžičkou z umelej hmoty.

Kedy po nej siahnete?

Z prieskumu agentúry 2muse vyplynulo, že ľudia volia homeopatickú liečbu, keď:

ako doplnok ku klasickej 43 %

zlyhá klasická 25 %

až keď sa zdravotný problém opakuje 14 %

prvá voľba pri väčšine zdravotných problémov 14 %

pri akútnych stavoch 3 %

Zdravá rada

Homeopatia nie je vhodná liečebná metóda pri onkologických ochoreniach, infarkte, metabolických poruchách, náhlych stavoch ohrozujúcich život a vážnych psychiatrických ochoreniach. Aj keď patríte k priaznivcom alternatívy, uprednostnite klasickú liečbu.