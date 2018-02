Ako si vybrať zdravotné pančuchy? Aj v nich môžete byť sexi

Ak nenosíte kompresívne pančuchy celoročne, robte tak aspoň v zime. Okrem zdravotného efektu vás zahrejú a zoštíhlia.

Ak v práci sedíte alebo stojíte, alebo vás trápia jemné metličkové či sieťové varixy, stačí si zohnať podporné pančuchy z obchodu alebo kompresívne pančuchy 1. triedy. Musíte si ich však zaplatiť. Keď už máte výraznejšie kŕčové žily, alebo ste po sklerotizácii, mali by ste nosiť pančuchy 2. kompresívnej triedy 3 až 6 týždňov. Po klasickej operácii ešte dlhšie, v závislosti od rozsahu zákroku. V takom prípade vám poukaz napíše všeobecný lekár, angiológ alebo cievny chirurg. Určí aj stupeň kompresie od 2 po 4. Máte nárok na jedny pančuchy za pol roka, rátajte však s doplatkom.

FOTO: Kŕčové žily sa nevyhýbajú ani týmto sexi celebritám

Bohatý výber

Dnes už neplatí, že tlakové pančuchy sú škaredé a nepohodlné. Naopak, mnohé sú dokonca sexi a čierne vám v sukni krásne zoštíhlia nohy. Najmä v 1. a druhej 2. triede si môžete vybrať rôzne produkty - bez päty či špičky, so zosilnenou pätou, lýtkové, stehenné so samodržiacim pásom či čipkou, celotelové, tehotenské, na šport či cestovanie. V závislosti od výrobcu si môžete kúpiť pančuchy rôznych farieb, priehľadnosti a materiálov.

Váš príbeh: Opuchy nôh u mladej Lucie neboli len maličkosť. Aj lekári sa dosmiali​

Radšej na mieru

Zoženiete ich v predajniach zdravotníckych pomôcok a v špecializovaných lekárňach Niektoré ponúkajú len produkty od jedného či dvoch výrobcov, iné majú širší sortiment a okrem sériovo vyrábaných vám vedia objednať aj vyhotovené na mieru a podľa vašich požiadaviek. A tie sú najlepšie. Je totiž veľmi dôležité, aby vás pančuchy netlačili, nespôsobovali vám alergiu a aby ste sa v nich dobre cítili. Ak vám rozmery nepredpísal lekár, odmeria vás predávajúci, ktorý je na to vyškolený. Na meranie musíte prísť ráno, keď nohy ešte nie sú opuchnuté.

Natiahnuť ich nie je ľahké

Z toho istého dôvodu si ich obliekajte ešte v posteli, prv než vstanete. Pripravte sa na to, že pančuchy 2. a vyššej kompresívnej triedy sa ťažko naťahujú. Chvíľu trvá, kým si nájdete správny "grif". Pri kúpe sa pýtajte, či k nim výrobca ponúka špeciálne gumové rukavice, ktoré obliekanie uľahčia. Ak nie, neľutujte peniaze a kúpte si ich extra. Pančuchy si naťahujte a sťahujte opatrne, aby ste nepoškodili textúru.

Kŕčové žily riešte v zime. Vezmite si dovolenku a noste snehule!

Ako prať?

Liečebné vlastnosti by si mali udržať pol roka, ak si kúpite kvalitnejšie a dobre sa o ne staráte, aj dlhšie. Keďže by sa mali prať každý deň, je dobre mať v zásobe viac párov. Výrobcovia spravidla odporúčajú prať ich v rukách, ale zvládnu aj krátky jemný cyklus v teplote 30 stupňov bez odstredenia. Predtým ich vložte pre istotu do vrecka na jemné tkaniny. Nesušte ich na radiátore a už vôbec nie v sušičke.